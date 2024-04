El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que en la semana epidemiológica 14 se han registrado 2.578 casos nuevos de dengue en Salta, acumulando 9.817 positivos desde que se inició el año, de los cuales 92 casos son importados, 8846 autóctonos y 879 se encuentran en investigación.

Además, la cartera de Salud informó de otros dos fallecimientos a causa de la enfermedad, personas que estaban internadas en el Hospital Papa Francisco, ubicado en la zona sudeste de la ciudad de Salta.

Con estos dos nuevos decesos, el número de muertes por dengue en lo que va del año llega a 16 las personas en la provincia. Una de esas personas fallecidas era una niña menor de 9 años. Del resto, ocho personas estaban comprendidas en el rango etario entre los 20 y 49 años; dos, entre los 50 y 69 años, y cinco eran personas de más de 70 años.

Los departamentos con más cantidad de fallecidos son Capital, con 6, y Metán, con 4. En General Güemes y Anta fallecieron dos personas respectivamente, y en Cafayate y Rosario de la Frontera, 1.

Los últimos fallecidos eran de Capital y tenían 46 y 56 años. Fallecieron en el Hospital Papa Francisco por shock hipovolémico. En ambos casos el diagnóstico de dengue fue confirmado por laboratorio.

Salud confirmó además que los serotipos que circulan en la provincia son DEN 1 y DEN 2.

En cuanto a la distribución de los nuevos casos detectados en la provincia, La Poma continúa siendo el único departamento en el que no hubo notificaciones positivas de dengue. La distribución de casos es la siguiente: Capital, 4.137 casos; Metán, 2.315; Anta, 1.633; Cafayate, 309; Rosario de la Frontera, 479; San Martín, 235; Cerrillos, 132; Rivadavia, 70; Orán, 87; General Güemes, 134; Rosario de Lerma, 41; La Caldera, 48; La Candelaria, 53; Chicoana, 40; La Viña, 52; San Carlos, 9; Los Andes, 8; Iruya, 8; Molinos, 13; Cachi, 6; Guachipas, 5 y Santa Victoria, 3.

Chicunguña

Desde el 1 de enero al 6 de abril, se registraron 107 casos: 86 autóctonos, 3 importados y 18 en investigación de origen.

Los casos se localizaron en la ciudad de Salta, General Güemes, Mosconi, Tartagal, Campamento Vespucio, Salvador Mazza y Santa Victoria Este.

Una vez más, el Ministerio de Salud instó a la población a reforzar las medidas preventivas en hogares y lugares de trabajo para eliminar los criaderos de mosquitos, como recipientes de agua estancada. Asimismo, se recomienda el uso de repelentes y ropa adecuada para reducir el riesgo de picaduras.

También recordó que se debe acudir a la consulta médica de manera temprana. La persona que tiene fiebre alta y de pronto experimenta un brusco descenso de la temperatura, si tiene náuseas o vómitos, intolerancia a los líquidos, o algún tipo de sangrado, sea por nariz o encías, debe consultar en un servicio de salud, porque la enfermedad ha entrada en una etapa de gravedad.

También es importante que la persona con síntomas se hidrate en forma permanente, aunque no sienta sed, que no se automedique y que tome los medicamentos que le indique un profesional de la manera adecuada, sin sobredosificarse.

"Crisis sanitaria sin antecedentes"

La epidemia de dengue fue objeto de atención ayer en la sesión de Diputados, donde el médico y legislador Edgardo Esteban, que fue ministro de Salud de la provincia, destacó el número de personas fallecidas y dijo que los casi 10 mil casos detectados indican que "la cifra supera los 100 mil". “Hemos naturalizado la enfermedad”, cuestionó y aseguró que se debió trabajar más en la prevención.

La diputada Isabel de Vita (del bloque Todos) cuestiona al gobierno nacional por su inacción frente a la epidemia. Recordó que la provincia tuvo avances en la lucha contra estas enfermedades, y lamentó la coyuntura actual, con un gobierno central que desatiende la salud pública: “Salta no puede retroceder tanto. Argentina no puede retroceder tanto”, sostuvo antes de señalar que “la Argentina está en una crisis sanitaria que no tiene antecedentes”.

La también médica Gladys Paredes, delnorteño departamento San Martín, que históricamente sufrió la presencia del dengue, coincidió con Esteban en la prevención, dijo que la campaña de descacharrado debió haber empezado antes, aunque consideró que ya en epidemia "el descacharrado es la única arma que en este momento va a ser efectiva”.

Paredes criticó la ausencia del Estado nacional en la contención del dengue. Recordó que por años en Salta funcionó "la Palúdica", la Dirección nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, que trabajaba en prevención del dengue, el paludismo, la leishmaniasis, el Chagas además de que llevaba la presencia del Estado a una zona de fronteras. Pero en “en el gobierno de Macri la Palúdica desapareció” en un 80%, ya que se la desfinanció. “Y ahora está desaparecido en un 99%", afirmó.

"No solamente preocupa la situación de Salta, no debiera ocurrir una muerte y más en enfermedades prevenibles”, siguió, y recordó que la “Nación es responsable de la salud pública”. Sin embargo, dijo que escuchar "las barbaridades que dice (el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo) sobre el dengue, evidentemente me da mucha más preocupación”. “Evidentemente no nos está cuidando y habla desde la ignorancia. Lamento que sus asesores no lo hayan puesto al tanto de cuál es la situación epidemiológica”, afirmó.

Por otro lado, Paredes dijo que el cambio climático es "un factor importante" en el avance del mosquito a lugares donde en años anteriores no habitaba. Y lamentó que aún no se haya reglamentado la ley aprobada en septiembre de 2023 que establece que el Ejecutivo y los municipios deben llevar a cabo de manera constante y coordinada operativos sanitarios, ambientales, educativos e informativos con la finalidad de erradicar los vectores transmisores de enfermedades.