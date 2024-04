La Justicia condenó a un año de prisión a Jorge Martínez, exentrenador del primer equipo femenino de Boca, por abuso sexual tras la denuncia realizada en abril pasado por Florencia Marco, quien se desempeñaba como jefa de prensa del plantel.

Luego de lo que fue la audiencia, que duró alrededor de cinco horas, el juez Sergio Paduczak, a cargo del Tribunal Oral y Correccional Nº 22, sentenció al exfutbolista a un año de prisión por abusar sexualmente de Marco. Vale destacar que, la condena que recayó sobre Martínez es excarcelable, ya que es menor a tres años.



“¿Si es el fallo que esperaba? Sí. Por supuesto que uno siempre quiere que sean más años, pero estoy tranquila porque esta persona ya tiene un antecedente y ya no podrá abusar tan fácilmente de otras personas”, declaró ante la prensa la extrabajadora del Club Xeneize.

“Cuando el juez leyó, no pude mantener mi atención en la sala, no sé qué fue lo que sucedió con ellos. Yo me largué a llorar porque sentí que se estaba haciendo justicia después de tantas puertas que se me habían cerrado. Quizás él esperaba una condena mayor y por eso festejó, no lo sé. Mi llanto fue de tranquilidad, de paz, de saber que no va a ser tan fácil que vuelva a tocar a otra persona”, agregó Marco.

Por su parte, Martínez, según se vio en las cámaras de televisión, celebró el dictamen y se abrazó con sus allegados dentro del recinto.

El camino de la sentencia

La audiencia de este miércoles se hizo larga en los Tribunales de Comodoro Py, donde desde las 10.30 se leyeron los alegatos. El fiscal Martínez Burgo detalló los hechos y aseveró que el relato de Marco para narrar su padecimiento “fue siempre el mismo” y que “agotó todas las instancias posibles dentro del club antes de recurrir a la Justicia”, algo que recién hizo “cuando notó que todos hicieron oídos sordos para contenerla y ayudarla”.

Al mismo tiempo, remarcó las contradicciones de la defensa y aseveró que hubo testimonios de los testigos elegidos por la defensa en los que se afirmó que tanto Jorge Bermúdez como Marcelo Delgado, dos reconocidas figuras del Club Xeneize, sabían de los hechos denunciados por Marco. Luego, pidió una condena de tres años de prisión.

Luego de un breve cuarto intermedio, el abogado de Martínez realizó un extenso alegato, de más de dos horas.

Antes de que se retire para analizar lo ocurrido en el debate y volver con un veredicto, el Juez le cedió la palabra a Jorge Martínez, quien con la voz entrecortada dijo: “Muchísimas gracias por dejarme hablar. Le agradezco a mi familia porque cree en mí. Soy inocente, jamás le falté el respeto a nadie. Soy una persona que hace su trabajo de la mejor manera y tratar de competir, y eso le transmití a mis jugadoras. Lamentablemente un hecho desafortunado te trunca todos los proyectos que uno tiene. Nada más”.

Inicialmente, el juicio debía resolverse el pasado 25 de marzo, pero la audiencia fue suspendida ante el pedido de la defensa de Martínez para cambiar de juez por su actuación durante el juicio y recién este miércoles se conoció la resolución.

Una denuncia no escuchada

Marco y Martínez compartieron espacio de trabajo durante más 12 meses, desde enero de 2022 hasta febrero de 2023. De acuerdo al testimonio de la denunciante, durante todo ese lapso sufrió abusos de todo tipo de parte de Martínez.

“Nadie cuestionaba si él venía y en lugar de hablarte mirándote a los ojos, te miraba los pechos. Porque “él es así”. No se cuestionaba si venía y en lugar de abrazarte como una persona normal venía y te abrazaba y te tocaba tus partes íntimas. Porque ‘ya es parte de él’. Se empezó a normalizar el abuso dentro del equipo. El abuso sexual y el abuso de violencia. Y de poder. Cuando él me toca la cola (y esa es la denuncia que yo hago) traspasa todos los límites. Lo hizo de forma grosera, lo que me confirmó que me estaba abusando constantemente”, describió la denunciante.

Boca, por su parte, hizo oídos sordos ante la denuncia interna de la empleada. Marco alertó primero a sus jefes y compañeras de trabajo. Luego, a Jorge Bermúdez. Y por último, al Departamento de Inclusión e Igualdad, conducido por la entonces vicepresidenta del club, Adriana Bravo.

Lejos de contenerla, le ofrecieron licencia por un mes, con goce de sueldo. Marco llevó el caso a la Justicia y, un año después, obtuvo una resolución. Por el momento, ningún directivo de Boca se comunicó con la víctima ni se refirió a la situación judicial de Martínez, cesanteado de su cargo en 2023, días después de conocerse públicamente la denuncia de la mujer.