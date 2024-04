El grupo Horizontes SA, dueño del diario El Tribuno, informó a la Secretaría de Trabajo de Salta el inicio de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). Este recurso, contemplado por la Ley de Empleo 24.013, permite a las empresas suspender o despedir personal ante una disminución del trabajo por fuerza mayor o por causas no imputables al empleador.

Amparada en esta disposición la empresa propuso retiros voluntarios a sus trabajadores. En la primera audiencia ante la Secretaría de Trabajo, en la que el Sindicato de Prensa de Salta (Siprensal) pudo acceder al expediente del proceso preventivo de crisis, se enteró de que la firma presentó una lista de 27 trabajadores que pretende despedir abonando solo el 50% de las indemnizaciones, y en 12 cuotas.

Así lo informó el secretario general del Siprensal, Fernando Díaz, quien dijo a Salta/12 que el diario tiene que "demostrar que realmente está en crisis económica y por eso tiene que despedir a sus trabajadores".

Díaz adelantó que no se va a aceptar ningún tipo de despido: "vamos por el resguardo de la fuente laboral", afirmó. “Por supuesto, desde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) vamos a dar una respuesta institucional al nuevo agravio”, aseguró en declaraciones al portal digital Cuarto. Díaz afirmó que “estos agravios no son a la prensa sino a la democracia”.

El nuevo intento por reducir la planta de trabajadores del diario se inició con el aviso de la posibilidad de avenirse a retiros voluntarios en los que la propuesta de la patronal es abonar el 50% de las indemnizaciones y en 12 cuotas. La propuesta estará vigente del 1 al 30 de abril, según informó el medio en un aviso publicado.

El secretario general del gremio sostuvo que el PPC no implica que los despidos se hagan "sin indemnizar y en cuotas", e insistió en que "el Sindicato no apoyará ningún despido y se manifiesta en estado de alerta y también queda a disposición si los trabajadores quieren hacer una asamblea para ver qué medidas se pueden tomar".

En la audiencia realizada anteayer en la Secretaría de Trabajo, el grupo Horizontes, del que es parte el ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero, hoy aliado con La Libertad Avanza, el Sindicato de Prensa, que asistió junto al abogado Desiderio Díaz, pidió un cuarto intermedio para analizar los estados contables que presentó la empresa. Por su lado, "Los representantes de la empresa, reafirmaron el expediente presentado y manifestaron que ante el estado de crisis la empresa adopta esta medida para no llegar a circunstancias mayores", informó el gremio.

El Sindicato planteó que los sueldos que paga El Tribuno son bajos, que están congelados desde el año pasado y que no se observaron medidas para mejorar las condiciones salariales de las y los trabajadores. También subrayó que no se hizo una recategorización que ya venían pidiendo el Siprensal y la FATPREN, y que "hay trabajadores que son aspirantes desde hace muchos años, algo que no corresponde". La próxima audiencia será el 15 de abril.

El gremio y la Federación también venían solicitando a Horizontes SA que el pago de los salarios sea de acuerdo a la escala del convenio y la apertura de negociaciones paritarias. Nada de ello sucedió.

Asimismo, en enero de este año las y los trabajadores decidieron abrir una instancia de diálogo con el coordinador de la redacción, Pablo Juárez, a través de la cual se pretendía una actualización salarial y la mejora en las condiciones de trabajo. A eso se sumaron diversas notas donde se dejaba asentado el reclamo salarial ante el desfasaje inflacionario existente y que se acrecentó ante la crisis económica que atraviesa el país. Las respuestas a esas solicitudes no llegaron.

Los despidos masivos son históricos en el Grupo Horizontes SA. Uno de los últimos antecedentes ocurrió en diciembre de 2019, cuando se deshizo de 17 trabajadores.