Si es cierto que Dios existe y que atiende en Buenos Aires, le estaría faltando un secretario que apunte tanta eventualidad. La ciudad con más actividad cultural del país se enreda en su propio rollo ante la falta de un sitio que nuclee toda su oferta de manera clara y calendarizada. Le pasaba al cine, ese arte que el gobierno de Javier Milei intenta aniquilar (como todo lo que confronte con su lógica mercantil) primero desde lo orgánico, mandando a reprimir a quienes se movilizaron este 14/3 en rechazo a las medidas para desfinanciar el INCAA; y luego desde el relato, con un spot publicado el 24 de Marzo que reproduce su discurso negacionista sobre la última dictadura militar.

Sincronía y tesón describen de modo bastante preciso la actitud que enfrentamos quienes sostenemos un proyecto cultural -acabado o aún en proceso- en estas circunstancias políticas. Y justamente por los ganchos propinados es que hay que subirse con mayor ahínco al ring.

En ese contexto, Micaela Berger y Natalia Cortesi concretaron una idea sobre algo que hacía falta: un sitio que reuniera la información de los cines comerciales de todo el país. Porque, hasta hace poco, buscar una película para ir a ver consistía en una odisea que en muchos casos acababa alejando al espectador o marcando preferencia -por mera practicidad- por una sala o cadena de salas en particular.

Nati se dedica a la traducción y el subtitulado de películas. Además, produjo Monger. Mica es editora y correctora de textos, y en algunos casos también trabaja con textos relacionados al cine, catálogos de festivales, guiones, tratamientos. Editó en Haciendo Cine y se encargó de la corrección de El Amante. Se conocieron estudiando crítica de cine. Ambas ya estaban metidas en la industria, aunque en otras áreas.

"No recuerdo una cartelera tan buena como ésta en mucho tiempo", dice un primer comentario alegre que se repitió semanas atrás en Twitter. Prácticamente todas las nominadas al Oscar como mejor película se exhibieron a la vez: The Holdovers, Poor Things, Zone of Interest, Anatomy of a Fall. Y además de la espuma de la academia, nuestra factura nacional, como la coproducción chileno-argentina de Los colonos. Se podía pasar por la vidriera del Lorca e interrumpir el ritmo que condiciona Microcentro dejándose llevar con el banner monumental por la remasterización en 4K de 9 Reinas. Al fin, esa galería abultada tiene su reflejo virtual.

Ahora, gracias a Agenda de Cine, basta un sólo click para descubrir que conviven en salas títulos como El viento que arrasa, la nueva de Paula Hernández; El Santo, de Agustín Carbonere; o Eureka, de Lisandro Alonso. Porque hay tanques con propuestas chicas, ciclos de culto con óperas primas de talentos por descubrir, títulos nacionales compartiendo pasillo con obras de la Europa más hermética. Porque así se comporta Argentina, y eso sí es cine argentino y es importante aprovecharlo.

¿Cómo surge la idea? ¿Cuánto tiempo les llevó?

Mica: Somos amigas hace ya casi 20 años; vamos mucho al cine, desde siempre. Cuando trabajaba en revistas usaba mucho la cartelera para saber cuándo había estrenos: existía una página que reunía información completa de cartelera y próximos estrenos, y era la plataforma que usábamos la mayoría. Por la pandemia, el cine estuvo inactivo casi un año, fue una de las industrias que más sufrió el cierre. Y, entre otras cosas, la empresa que hacía ese relevamiento de horarios de cine cerró. Se llamaba infojet y le proporcionaba esta información a páginas como Cinesargentinos. Sin ese servicio, la forma de ir al cine cambió a elegir a qué cine ir en tu cabeza, y buscar en la web de ese cine los horarios. Detectamos una falta, porque somos usuarias y espectadoras, y nos empezamos a preguntar cuán difícil podía ser retomar aquel servicio.

¿Y qué tan difícil terminó siendo?

Mica: No fue fácil. Nos llevó un poco menos de un año. Implicó una investigación bastante exhaustiva para ver qué había, qué faltaba, qué podía mejorarse. Hicimos una encuesta que respondió bastante gente de todo tipo, cinéfilos y no cinéfilos. De ahí conocimos a Daniel Marón, dueño y fundador de Ultracine, encargada de recoger los datos de taquilla hace 15 años. Tiene mucha experiencia en exhibición y contacto con gente de la industria. Y también intentó generar esta misma experiencia en otro contexto, sin mucha suerte. Nosotras estamos saliendo en un momento en el que no hay otra alternativa, así que le gustó la propuesta, nos asociamos y nos aportó muchísimas ideas. Nos propuso ser parte de un evento que se llama VISTA, en el que se juntan distribuidores y exhibidores para ver cómo va a ser el año. Pudimos presentar el proyecto ahí y darnos a conocer. Y bueno, después de meses trabajando, de juntarnos con programadores y demás, finalmente está online.

Un diferencial de Agenda de Cine es que la prioridad es darle visibilidad a la película, sin generar tendencias.

Mica : Algo que no nos habíamos detenido a pensar es que están las películas en el mismo lugar, porque eso tampoco era algo que estuviera. Ingresás y, por ejemplo, ves Elda y los monstruos al lado de Kung Fu Panda 4 , y está bueno. Es útil, sobre todo en una situación de sobreoferta, donde hay películas que salen en muchas salas pero otras que tienen apenas un par de copias. Y acá están en el mismo lugar y con el mismo espacio. Creo que eso es bastante valioso.

Nati: También hay mucha diversidad en todas esas salas, son realidades diferentes. Están las cadenas extranjeras, las nacionales, los cines que son únicos en una ciudad y no pertenecen a ninguna cadena, las salas tipo cine club. Hay realmente de todo. Cada una tiene sus propios desafíos para difundir lo que hacen y nos plantean también desafíos al interactuar con eso, tener un contenido y publicarlo.

Cuando el sitio estuvo online, los comentarios en redes se caracterizaron por un adjetivo unánime: necesario.

Mica : Sí, "Al fin una buena", se dijo mucho. La cosa está muy difícil, se vienen recibiendo malas noticias. Y este proyecto es algo que quizás pueda ayudar un poco. Empezamos la semana con el boletín oficial, movilización, fue bastante heavy. Salimos online el 13 y al día siguiente reprimieron en la puerta del Gaumont.

Nati: Presentamos la página el martes y el jueves gaseaban gente en la puerta del Gaumont. Bienvenidos a Argentina, ¿no? Pero bueno, sentimos un poco que es una forma también de aportar algo que creemos que le lleva valor al espectador y también a una industria que está peleando su lugar y su momento. Pasó algo muy lindo: empecé a mandar la página por WhatsApp a conocidos, para que sepan que ya estaba online, si querían verla y que aceptábamos comentarios. Y entre las felicitaciones, empezaron a organizarse para ir al cine. Fue genial: en dos segundos sucedió exactamente lo que quiero que suceda. Hay una página que rápidamente me permite ver qué hay, dónde está, en qué horario, y eso me facilita llegar a la sala. Mucha gente se quedaba en el limbo de no saber dónde verla, no encontrar el horario. "Bueno ya fue, miro algo en una plataforma." Si Agenda de Cine le facilita a alguien salir de su casa, ponerse de acuerdo con otras personas y llegar y ver la película, ya está: era eso lo que queríamos.

En la Ciudad de Buenos Aires se proyectan películas fuera del circuito, en lugares como la Biblioteca del Congreso, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el CCK. Esos espacios no figuran en el sitio, ¿piensan sumarlos?

Nati: Empezamos chiquito, para darnos tiempo y espacio de crecer y no tratar de salir con todo. Sí queríamos tener la mayor cantidad de salas comerciales del país y salimos con bastantes: son 130 complejos. Nos faltan algunas del interior, pero el circuito de CABA si no me equivoco lo tenemos cubierto. Y del "circuito alternativo", que lo llamamos así para poder diferenciarlo, salimos con lo que serían las salas más conocidas de Capital: la Lugones, el MALBA, el Cosmos. Después vamos a ir sumando, falta tiempo.

Bien que haya existido una intención federalista en abarcar todo el país antes de completar todas las opciones porteñas.

Mica : Vale una aclaración. Hay salas como el Conti, que no cobran entrada. Los ciclos suelen ser gratuitos y los vamos a ir juntando. Pero cuando hay un estreno gratuito, al estar la información del estreno comercial, no queremos que compitan. El sitio es fundamentalmente de horarios de cines comerciales; lo de los ciclos lo pensamos porque hay mucho cine argentino, que va por ese lado. Y nos interesa apoyar, dar ese tipo de difusión. Pero el corazón de la página es el estreno comercial en sala comercial. Ojalá podamos seguir creciendo porque hay muchas proyecciones en centros culturales, hasta en bares, en teatros. Es muy amplio, pero en algún lugar hay que hacer el corte.

Nati: También hay una decisión importante que tiene que ver con que siempre sean proyecciones legales. Porque también existen un montón de cine clubes pequeños donde se proyecta una copia bajada de internet sin autorización ni del productor ni del distribuidor. Y para nosotras es importante respetar la legalidad de las proyecciones, porque al fin y al cabo tiene que ver con lo que le da de comer a una industria que produce películas.

El sitio tiene comentarios sobre algunas películas. ¿Cuál es la dinámica de esa información?

Nati : Lo que pueden encontrar son notas que acompañan los estrenos, sobre los directores de películas que se están estrenando, o determinado género que está teniendo un momento de auge en la cartelera, ese tipo de contenido.

Mica: Quizás verás una nota sobre una película que está en cartel, pero la idea es no establecerla desde el lugar de la crítica pura y dura. La idea es que cada vez sea más abarcativo y que se puedan hacer notas más generales. Ojalá crezca el equipo de redactores también, conocemos mucha gente que escribe muy bien de cine. Ojalá el de las notas sea un lugar más donde la gente va a buscar.









