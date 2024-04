El Gobierno envió el esquema inicial del proyecto de la nueva Ley de Bases, que contempla la reintroducción del Impuesto a las Ganancias. El borrador, que será pronto presentado al Congreso, tiene la intención de establecer nuevas pautas para la tributación de los trabajadores.¿Qué cambios se esperan en el piso de Ganancias y qué va a pasar con el Monotributo?



El proyecto, que busca modificar el esquema tributario vigente, incluye una serie de cambios importantes que afectarán directamente a los contribuyentes y a la economía en general. Uno de los aspectos más destacados es el establecimiento de un nuevo piso para comenzar a tributar en Ganancias. Según lo informado por fuentes gubernamentales, este piso sería de $1.800.000 para trabajadores solteros y de $2.200.000 para trabajadores casados con hijos.

Uno de los cambios más destacados es la introducción de una escala progresiva de tributación, que establece diferentes niveles de impuestos según el monto de los ingresos de los trabajadores. Según esta escala, las tasas impositivas oscilan entre el 5% y el 35%, con el objetivo de garantizar una distribución más equitativa de la carga fiscal. Esta medida representa un cambio significativo respecto al sistema anterior, que aplicaba una tasa fija del 35% a todos los contribuyentes.



Otro aspecto del proyecto es la actualización de los montos que definen el mínimo no imponible y las escalas de alícuotas. Según el borrador, los montos se actualizarán anualmente mediante una fórmula vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Si bien se ha confirmado la actualización anual, aún queda por definir la frecuencia exacta de esta actualización, que podría ser mensual o trimestral.

En cuanto a las deducciones, el proyecto propone eliminar algunas y crear nuevas deducciones especiales, como una para eximir el aguinaldo del pago del impuesto.



Monotributo: cómo serán las nuevas escalas y los topes de facturación

El Gobierno presentó un proyecto para modificar las escalas y los topes de facturación del régimen del Monotributo, una medida que podría tener un impacto significativo en la comunidad de contribuyentes en todo el país.

Según el borrador del proyecto, se plantea un aumento en los topes de facturación de las categorías del Monotributo. Esta propuesta permitiría que los contribuyentes actualmente clasificados en las categorías A hasta E sean incluidos en la categoría A, lo que les brindaría la posibilidad de permanecer en el régimen simplificado por un período prolongado y evitar así el salto al régimen de responsable inscripto, con una carga impositiva más elevada.

No obstante, este aumento en los topes de facturación no afectaría de manera uniforme a todos los contribuyentes. Se estima que los contribuyentes de la categoría A podrían tributar un 140% más, mientras que los de la categoría B un 130%, los de la C un 71%, y los de la D un 36%.

Por otro lado, aquellos contribuyentes en las categorías más altas del Monotributo se beneficiarían con esta reforma. El aumento en los límites de facturación les permitiría permanecer en el régimen simplificado por más tiempo, evitando así el salto al régimen de responsable inscripto y la carga impositiva adicional.

En cuanto a los detalles del proyecto, se establece que el tope de facturación para las distintas categorías aumentaría considerablemente. Por ejemplo, el máximo rango de servicios pasaría de $11.9 millones anuales a $44 millones, lo que representaría un aumento del 269%. De manera similar, el tope para la venta de bienes aumentaría de $16 millones a $68 millones, un incremento del 300%.

A continuación, presentamos los nuevos topes propuestos para cada categoría del monotributo, según el proyecto gubernamental:

Categoría A: $6,45 millones

Categoría B: $9,45 millones

Categoría C: $13,25 millones

Categoría D: $16,45 millones

Categoría E: $19,35 millones

Categoría F: $24,25 millones

Categoría G: $29 millones

Categoría H: $44 millones

Categoría I: $49,25 millones

Categoría J: $56,4 millones

Categoría K: $68 millones

