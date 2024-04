Los recuperadores urbanos de la Ciudad de Buenos Aires realizaron un paro de 24 horas y una conferencia de prensa para denunciar atrasos de más de una semana en los pagos del Gobierno porteño a los y las trabajadoras que cumplen funciones de reciclado bajo la órbita del Ministerio de Espacio Público. Con la medida de fuerza, la federación de cartoneros y cartoneras finalmente logró que se acreditaran los pagos, aunque denunciaron que la situación ya se viene repitiendo en los últimos meses. Desde el Ministerio aseguran que se trata simplemente de una falla de "sistemas".

Son doce cooperativas y alrededor de 6500 recuperadores y recupradoras los que trabajan en los programas que forman parte de BA Recicla del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, a cargo de Ignacio Baistrocchi. Todos los días realizan circuitos por los barrios de la ciudad recolectando residuos secos de pequeños generadores de basura, como viviendas y edificios, o grandes generadores, como locales comerciales o supermercados. Los juntan y los llevan a los "centros verdes" para su reciclado. Tienen un contrato que establece que el Gobierno porteño se hace cargo de un subsidio a modo de "incentivo" de alrededor de 200 mil pesos. Por segundo mes consecutivo, en abril los y las trabajadoras cobraron el subsidio más de una semana después de lo normal.

"El contrato prevé que el GCBA asume algunos costos de la prestación del servicio bajo la forma de subsidios. En el caso de los trabajadores de la recolección puerta a puerta se denomina 'incentivo' y es constitutivo de los ingresos de cada trabajador, que se conforma de ese subsidio más lo que reciben por la venta del material que entregan", explica a Página 12 Alicia Montoya, de la Cooperativa El Álamo del barrio de Villa Urquiza. "Con esta situación macroeconómica se ha destruido la economía de los sectores más humildes, con lo que cualquier desbarajuste trae muchísimos problemas porque este monto lo utilizan para pagar alquiler, luz y gastos fijos. El mes pasado el GCBA se atrasó en el pago de estos subsidios y aducían que era un problema de sistema, pero este mes volvimos a tener atrasos", agrega Moyano.

Según cuentan desde el sector a este diario, normalmente los pagos se acreditan entre el primer y el tercer día de cada mes. En marzo, en cambio, la acreditación se atrasó una semana, mientras que ahora, en abril, los y las trabajadores recién vieron el monto en sus cuentas este viernes 12 por la mañana, luego de realizar un paro general del sistema de reciclado durante todo el jueves. Este diario consultó a fuentes del ministerio sobre el atraso y respondieron que "hubo un tema administrativo de sistemas que se solucionó ayer mismo y está normalizado". Agregaron, además, que el problema se había solucionado antes de la medida de fuerza y confirmaron que "los recuperadores ya percibieron los pagos".

Moyano considera, sin embargo, que esta vez no hubo ningún problema de "sistema" sino que "los pagos no se habían cargado deliberadamente". La sospecha de los y las cartoneras no se basa sólo en lo reiterado de los atrasos, sino también en la falta de respuestas que, aseguran, vienen recibiendo ante distintos reclamos y planteos del sector desde el recambio de gestión del pasado diciembre. "El ministro Baistrocchi hasta ahora no nos dio ninguna reunión de las que solicitamos, sólo nos ha recibido un subsecretario. Vemos una situación de cierta inestabilidad y no termina de quedar claro hacia donde quiere ir esta nueva gestión", advierte la referente de El Álamo.

Por todo esto, y pese a haber recibido finalmente los pagos, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), nucleada en la UTEP, realizó este viernes una conferencia de prensa para dejar sentado el reclamo para que los atrasos no pueden volver a repetirse. En Parque Lezama, frente a la sede del Ministerio, los y las trabajadoras mostraban carteles que pedían "regularización en el pago ya" y advertían que "los cartoneros no vamos a aceptar que nos paguen a mitad de mes".

"Esperamos que el mes que viene no vuelva a pasar lo mismo. Nosotros prestamos un servicio hace muchísimos años, mantenemos la ciudad limpia, y ayer nos vimos obligados a realizar un paro con todo lo que eso conlleva: tuvimos llamados de vecinos pidiendo el retiro del material porque eso sólo lo hacen nuestros recuperadores en la calle", dijo durante la conferencia Jaqueline Infante, de la FACCyR, quien calificó como "injusto" e "insostenible" que "tengamos que estar rogando para que paguen el subsidio".

Además de realizar la conferencia, los y las trabajadoras presentaron una nota formal dirigida al ministro para pedir que no se vuelva a repetir el retraso. Infante advirtió en este sentido que en las próximas semanas volverán a presentarse en el lugar para asegurarse con antelación de que esta vez el pago de los subsidios se efectúe en tiempo y forma.

La mujer también enumeró una serie de reclamos sobre las condiciones laborales de los y las recuperadoras, como el mal estado de los uniformes o los bolsones que utilizan en su trabajo y que, aseguró, no reponen desde hace un año. También advirtió que hay recicladores que están dentro del sistema oficial pero no les entregaron la credencial correspondiente, lo que hace que la propia fiscalización interna les retire los materiales.