El líder de la CGT y secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, desmintió que los sindicatos hubieran alcanzado acuerdos con el Gobierno por la reforma laboral que impulsa Javier Milei en la ley de Bases y cruzó al Presidente por las promesas incumplidas respecto a los acuerdos salariales.



En declaraciones a la radio AM750, Moyano señaló que nunca hubo ninguna “reunión secreta” entre el Gobierno y la CGT y precisó que en el único encuentro que mantuvieron no se habló dela reforma laboral". El planteo llega en medio de los acuerdos que busca tejer el Ejecutivo con la oposición colaboracionista para avanzar en la nueva ley de Bases, cuyo tratamiento comenzará hoy en el Congreso.

Lo que sí se habló en la reunión – a la que Moyano dijo que no fue porque no quería “sentarse con tipos que se ríen y se jactan cuando toman una mediada contra el pueblo”- fue el tema de los acuerdos paritarios que no eran homologados por la Secretaría de Trabajo.

Pese a que la promesa fue comenzar a dar luz verde a los acuerdos sectoriales que vayan en línea con los aumentos inflacionarios, Moyano advirtió que el gobierno incumplió el pacto. De hecho, en el contexto de un Gobierno neoliberal que soltó todos los precios del mercado, solo el salario permanece atado a la baja.

Moyano rechazó a la reforma laboral

Si bien al día siguiente de la reunión, explicó Moyano, varios medios salieron a decir que se había llegado a un acuerdo sobre la reforma laboral, esto no fue así, y aseguró que rechazan de plano cualquier tipo de iniciativa que vaya contra de los trabajadores.

“Un día te dicen una cosa. Después van sacando distintos ítems. Hasta ayer, la reforma laboral salía completa. Todavía no sabemos lo que presenta el Gobierno. Nosotros la rechazamos de plano. No podemos permitir que los trabajadores no cobren indemnizaciones y que se le tengan que pagar ellos mismos”, dijo.

Preocupado, alertó por la péridda de derechos y lamentó que, si avanza la reforma, los trabajadores no tendrán derecho a huelga. "Plantea los períodos de prueba y eso no es negociable. Eso es regresivo, te saca derechos. Y es represiva si llevás adelante a una medida de fuerza. Es condenar a los trabajadores que llevan adelante una medida”.

El elogio a Cristina Kirchner

Finalmente, Moyano habló sobre Cristina Kirchner en medio de las internas que vive la oposición peronista y –mientas Unión por la Patria saca chispas entre el ala kirchnerista y el gobernador Axel Kicillof– dedicó unos tímidos elogios a la exvicepresidenta.

Tras confirmar que fue invitado al acto que hará la dos veces mandataria este fin de semana en Quilmes, Moyano aseguró: “Siempre hay expectativa por el análisis políticos y económico que va a hacer. Nadie puede poner en duda la capacidad de oratoria que tiene y el análisis que ha hecho en estos cinco meses de Gobierno”.