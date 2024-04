TikTok Lite pone fin a su programa de recompensas ya que la aplicación se ha visto envuelta en una investigación por parte de la Comisión Europea.

La empresa debía ofrecer al organismo europeo un informe de evaluación de riesgo antes del 23 de abril y tras esto, la Comisión Europea valoraría si esta propuesta supone o no un riesgo para los usuarios.

No ha hecho falta esperar demasiado para conocer la actuación por parte de TikTok: la red social ha decidido poner fin a este programa de recompensas en un afán de cumplir con la normativa enmarcada dentro de la Ley de Servicios Digitales. TikTok Lite no desaparece, pero sí "Task and Reward Program".

Pese a que la orden no ha llegado de la mano de la Comisión Europea, está claro que TikTok ha preferido cortar por lo sano en lugar de arriesgarse a que los dos procesos que ha iniciado este organismo regulador sigan adelante y el resultado sea todavía peor.

De hecho, en caso de que la Comisión Europea encontrase que el programa de recompensas de TikTok Lite como un elemento peligroso para los usuarios, la empresa se arriesgaría a multas millonarias. Las cifras podían suponer hasta el 1% de sus ingresos globales o el 5% de sus ingresos diarios.

El comunicado que ha publicado TikTok en X indica que han suspendido el programa de recompensas en TikTok Lite de forma voluntaria. "TikTok siempre intenta colaborar de forma constructiva con la Comisión Europea y otros reguladores. Por lo tanto, suspendemos voluntariamente las funciones de recompensas en TikTok Lite mientras abordamos las preocupaciones que han planteado", dice el comunicado.

Incluso habiendo eliminado el programa de recompensas, TikTok Lite seguirá siendo investigada por parte de la Comisión Europea. De hecho, la compañía ha presentado el informe de evaluación de riesgo exigido para que TikTok Lite pudiese operar. Y es que la empresa lanzó la aplicación en España y Francia sin haber emitido dicho documento.