El diputado justicialista Aldo Leiva denunció irregularidades en el conteo de votos durante el debate del paquete fiscal en Diputados, la semana pasada. Esto podría torcer el rumbo de uno de los puntos más debatidos, que tiene que ver con los cambios en el impuesto al tabaco.



En declaraciones a la 750, Leiva explicó que esto se debe a que tanto su voto, como el de otros compañeros de bancada, fue computado como positivo cuando, a viva voz y antes de que termine de definirse el futuro del inciso, aclararon que su intención era la abstención.

Esto llevó a un duro cuestionamiento contra el presidente de la cámara, Martín Menem, ya que según Levia “hasta este momento todo indica que hubo irregularidades. Por lo menos en lo que respecta a mi voto y el voto de mi compañera de bancada”.



Impuesto al tabaco: qué pasó en Diputados

Lo que ocurrió es que, hasta el momento de la votación, la postura del bloque de Unión por la Patria iba a ser de libertad de acción. Sin embargo, ya con la votación sobre la marcha, el referente del bloque, Germán Martínez, cambió la decisión. Por eso, varios de los diputados que ya habían votado aclararon su voto y marcaron la abstención.

“Habíamos expresado a viva voz nuestra postura en el tema y el voto fue consignado como positivo. Esto lleva a que, finalmente, la votación concluya diferente. Si se consignaba la abstención, la votación finalizaba 80 a 80 y le correspondía el desempate al presidente del cuerpo”, señaló.

Pero la denuncia no termina ahí. Sino que se agrava aún más: “También está en duda la totalidad de los diputados que se abstuvieron. En principio se habla de 69, porque no fueron consignadas la totalidad de los votos. Serían once en total, eso llevaría a un triple empate: voto positivo, negativo y abstenciones”.

Lejos está este escenario de cómo finalizó la votación la semana pasada, con 82 votos a favor, 77 en contra y 69 abstenciones. Cabe recordar que se trata de un artículo que fue agregado al debate ya en medio de la maratónica sesión y que no contaba, como se vio en la votación, con un consenso generalizado.



Los cambios que propone este artículo busca modificar los impuestos en el sector del tabaco para igualar las obligaciones de todas las empresas. Esto se debe a que Tabacalera Sarandí, de Pablo Otero, contaría con una ventaja competitiva al tener que pagar menos tributos y poder vender sus productos más baratos.

Menem le bajó el precio a las denuncias por presuntas irregularidades y afirmó que el sistema "funciona a la perfección". "Votaron 228 legisladores y hubo 28 ausentes", apuntó en declaraciones radiales esta semana. Además, señaló que quienes figuran como ausentes ya no pueden expresar su voto y que a quienes no les marcó el voto, como titular del cuerpo tiene la obligación de solicitarlo a viva voz. "No hay ninguna duda sobre el resultado, no es objetable", disparó.