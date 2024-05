"Es que me falta el aire cuando no estás // Si ya se te hizo tarde // ¿Por qué te vas? ¿Algún día pensás en mi? // Cuando me pierdo por ahí // Yo te pienso siempre // Aprieto los dientes", dice la nueva canción de Plasti y emana un perfume de nostalgia por meses del 2020 donde los días se confundían con las noches y todo era bruma e incertidumbre. Allí fue el big bang de este proyecto, primero casero, al tiempo viral y comprometido, de música alternativa, intensa y súper romántica que irrumpió en la escena indie.



Tomás Wicz y Paloma Sirvén hacen bailar a sus fans: escriben sus temas y les ponen esa mística eufórica de los corazones rotos. Describen: "Aire es una canción llena de energía adolescente, sobre la necesidad de saltar y gritar ese amor que parece ya roto desde antes de nacer. Pero no es sólo eso. Esta canción tiene pulsión de vida. Habla de la necesidad de encontrarse en un otro para encontrarse a uno. Y como a veces todo eso que no decimos o que no nos permitimos sentir, sale igual de nuestro cuerpo de las formas más raras".

Con inspiraciones diversas como el disco de Lorde, Melodrama; El ojo blindado de Sumo y la obra de Ariana Harwicz, Precoz, en la que Wicz interpretó al hijo de una mujer al borde, el videoclip de "Aire" está ambientado en un consultorio odontológico, donde todas las penas de un amor no correspondido estallan entre el dúo (que además de ser musiques se dedican a la actuación) y Daniel Hendler, quien interpreta a un médico sexy y madurito por el que lxs jóvenes se disputan la atención.

Plastilina se presenta este domingo 19 de mayo en CAMPING, Av. Libertador 999, Buenos Aires. Entradas en venta por campingtickets.boleteria.online/musica/plastilina