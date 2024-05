Este fin de semana se estrenó “Antirracistas. Historias para infancias libres de racismo” en el canal de YouTube de DiafarTV. Mañana martes, la serie animada tendrá su proyección en pantalla grande. El evento se realizará en el Centro Cultural de la Cooperación (CCC), ubicado en la calle Corrientes 1543, en la Ciudad de Buenos Aires.

Flyer de la presentación oficial. fuente: https://www.instagram.com/antirracistas.com.ar/

Se trata de un tipo de producción inédita en nuestro país, ya que por primera vez se crea un material destinado a las infancias con perspectiva antirracista. En este contexto, la presentación de esta serie se impone como un hito histórico. La narrativa, presentada de manera accesible y potente a la vez, busca revelar el racismo en su cotidianeidad, e inspirar a las niñeces y a las personas adultas a reflexionar sobre él y sobre cómo construir un futuro sin racismo.

“Antirracistas. Historias para infancias libres de racismo" consta de cinco historias, cada una protagonizada por infancias que se enfrentan a diferentes situaciones de racismo. Estas infancias valientes alzan su voz contra la injusticia y, al hacerlo, nos ayudan a desnaturalizarla. Se trata de niñeces diversas, con configuraciones familiares diversas, en circunstancias actuales, en las que el mundo que los adultos han creado no presenta su mejor cara. Maga nos muestra que las personas somos de todos los colores, incluso dentro de una misma familia. Lucas nos enseña que frente al racismo no se puede seguir como si nada, que debemos reflexionar y reparar. Diana nos hace ver que el racismo no está sólo en las acciones de las personas; también se encuentra en las políticas, normas y leyes, que afectan la vida de las personas tanto o más que un insulto racista. Andrea nos abre los ojos frente a los estereotipos y la invisibilización de los colectivos racializados en su representación en la cultura hegemónica. Ramón nos explica qué es el blackface, y por qué esta práctica tan extendida en nuestras escuelas debe ser deconstruida, y que lxs afrodescendientes también somos de todos los colores.

Las narraciones estuvieron a cargo de las voces de la actriz Julieta Ortega, el premio Nobel de La Paz Adolfo Pérez Esquivel, el escritor y guionista Pedro Saborido, el periodista Franco Torchia y el politólogo y fundador de DIAFAR Federico Pita. La serie fue producida por la Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR), organización antirracista defensora de los derechos humanos y que trabaja por el rescate de la memoria y del presente de la comunidad afroargentina.