Chamuyo es el dúo de So Sonia (artista y gestora cultural de Banfield) y Agustin Tripaglia (músico de Temperley). Él toca la guitarra criolla y Sonia le da voz al proyecto. En 2021, sacaron su primer disco que se llama “El hambre y las ganas de comer”. “Lo grabamos con Félix Land en Ezeiza. Es un disco experimental. Ahí incorporamos guitarra eléctrica y sonoridades digitales. Las canciones son textos míos, pero también hay poemas prestados como Gallo Rojo, poema de Gus Taffen y otro poema de Santa Ficción.”



Durante el 2021 ambos emprendieron un viaje en casa rodante, dónde fueron tocando por muchos lugares. “Lo bueno de viajar es que habitás distintos espacios y eso te permite experimentar distintas proyecciones del sonido. No es lo mismo cómo suena en una plaza, o por ejemplo en una feria, dónde por ahí hacíamos algo eléctrico, para amplificar.” Mientras recorrían el país, conocieron en San Luis, Merlo, una sala que se llama La Cometa en Carpintería. “Es un teatro muy lindo con una sala muy chiquita, pero muy bien puesta. Cuando fuimos ahí a armar una fecha, el espacio nos inspiró y nos dieron ganas de hacer algo más escénico. Armamos el espectáculo con el que vamos a estar este lunes. Es más teatral, pero no porque actuemos. La idea es salir un poco de la noción de show de música y pensarlo más como una puesta, que tiene música y poesía, pero también tiene luces, vestuario, una pequeña escenografía, cosas muy simples, pero que lo enmarca de otra manera.” agrega So sonia.

Es la última oportunidad para verlos en la Provincia de Buenos Aires, ya que ahora están afincados en Traslasierra, Córdoba y grabando su próximo disco. La fecha la estarán compartiendo con Annanda Samarine, “vengo de la filosofía de Nietzsche y del Psicoanálisis, pero en la práctica soy una cantora lírica, aventurera con todas las maneras de aliviar una sensibilidad a veces sofocante.” así se define en sus redes Annanda.

El lunes a las 20hs habrá anti lunes en la Sala Sudaka. Un lugar en Lomas de Zamora que nació como feria americana hace muchos años, en dónde se hacen ciclos de música, se vende ropa (ya marca propia) y en dónde también abrieron una sala teatral. Hay espectáculos, ciclos de cine, talleres. La comida es muy rica y está a cargo de Leandro Menendez, actor reconocido internacionalmente y uno de los gestores del espacio. Sonia acota “La Sudaca es uno de los pocos centros culturales que se mantuvo, no solo se mantuvo, sino que creció en el último tiempo. Un lugar autogestivo, que solo cuenta con el apoyo del CPTI, Centro Provincial de Teatro Independiente y el que tratan muy bien a los artistas.”