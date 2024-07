En las efemérides del 1º de julio sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1896. El suicidio de Leandro Alem

Leandro Alem se suicida a los 54 años de edad. El fundador de la Unión Cívica Radical se descerraja un tiro en la sien, deprimido por la deriva de su partido. Deja su célebre testamento político, en el que el proclama para su partido “que se rompa pero que no se doble”. Hijo de un mazorquero ejecutado tras la caída de Rosas, Alem (cuyo verdadero apellido era Alén, y que cambió tras la muerte del padre) militó en el Partido Autonomista y luego en el Republicano. Retirado de la política, volvió para oponerse a la política de Miguel Juárez Celman. Lideró la Revolución del Parque, de la cual nacería la Unión Cívica. La disputa posterior con Bartolomé Mitre llevó a una división: mientras Mitre formaba la Unión Cívica Nacional, Alem creaba la UCR, el partido más antiguo del país. En 1893 condujo la fallida Revolución Radical y luego comenzarían las disputas con su sobrino Hipólito Yrigoyen.

1909. Nace Juan Carlos Onetti

En Montevideo nace uno de los más grandes escritores en castellano de todo el siglo XX: Juan Carlos Onetti. El pozo, su primera novela, es de 1939. En 1950 apareció La vida breve, libro en el que dio forma a la imaginaria ciudad de Santa María, escenario de novelas mayores como El astillero y Juntacadáveres. Otras obras importantes son la novela corta Los adioses, Dejemos hablar al viento y Cuando ya no importe. Se exilió en España por la dictadura uruguaya, que lo detuvo durante tres meses. Obtuvo el Premio Cervantes en 1980 y falleció en la capital española el 30 de mayo de 1994.

1926. El nacimiento de Atilio Stampone

Nace el pianista Atilio Stampone, una de las grandes figuras del tango. Integró el revolucionario Octeto Buenos Aires de Astor Piazzolla. Junto a Homero Expósito, escribió el clásico "Afiches". También fue autor de la banda sonora de La historia oficial, la primera película argentina en obtener el Oscar. Tuvo una larga actuación en Sadaic y desde 2000 estuvo al frente de la Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto". Falleció en 2022.

1974. Muere Juan Domingo Perón

Juan Domingo Perón fallece a los 78 años. Había asumido su tercera presidencia el 12 de octubre de 1973. Nacido en 1895, fue vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo de la dictadura militar iniciada en 1943. La manifestación del 17 de octubre de 1945 lo catapultó a un primerísimo plano. Ganó la presidencia en 1946 y, previa reforma constitucional en 1949, logró la reelección inmediata, algo inédito en la historia argentina. La clase obrera ingresó a la arena política de su mano, acompañado por su esposa Eva, en medio de una profunda transformación económica y social del país. Derrocado en 1955, pasó 18 años exiliado hasta su regreso definitivo en 1973, para ser elegido presidente con el 62 por ciento de los votos. Al morir, lo sucede su vicepresidente y esposa, María Estela Martínez.

1982. Reynaldo Bignone asume como presidente de facto

Reynaldo Bignone asume la presidencia de facto. Será el último dictador de la historia argentina. Su ascenso se produce tras la derrota militar en Malvinas y la caída de Leopoldo Galtieri. Bignone, involucrado en la represión en el Hospital Posadas y en Campo de Mayo, dictará la ley de autoamnistía en septiembre de 1983, un mes antes de las elecciones convocadas. Entregó la banda y el bastón a Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983. En 1992 publicó su libro El último de facto. La inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida lo llevó a los estrados judiciales. Murió en 2018 a los 90 años, condenado en diez causas por delitos de lesa humanidad (en tres casos a perpetua), que incluyen los hechos del Posadas, Campo de Mayo, el Plan Cóndor y el robo de bebés.

1997. Fallece Robert Mitchum

Robert Mitchum, emblema del actor duro y recio de Hollywood, deja de existir a los 79 años. Fue nominado al Oscar como actor secundario en 1945 (su única candidatura a la estatuilla) por The Story of G. I. Joe. En 1947 protagonizó Out of the past, una de las cumbres del cine negro. Fue el reverendo Harry Powell de La noche del cazador, un film de culto, y el villano de Cabo de miedo. Más tarde personificó al detective Philip Marlowe de Raymond Chandler en Adiós, muñeca.

1997. El traspaso de Hong Kong a China

Se concreta el traspaso de Hong Kong a China por parte de Gran Bretaña. Londres y Pekín habían acordado en 1984 la devolución del territorio de algo más de mil kilómetros cuadrados. Hong Kong se había convertido en colonia británica en 1842, tras la Guerra del Opio. La cesión definitiva coincide con el fin del arrendamiento firmado por los ingleses en 1898 por 99 años. Los chinos se comprometen a respetar el sistema capitalista de Hong Kong, y así rige el lema “un país, dos sistemas”.

2000. Muere Walter Matthau

A los 79 años fallece Walter Matthau. La fama como actor le llegó en los 60, a partir de su participación en Charada. En 1966 ganó el Oscar como actor secundario por The Fortune Cookie, su primera película en dupla con Jack Lemmon. El dúo repetiría dos años más tarde con la exitosa La extraña pareja. Matthau fue dirigido por Lemmon en Kotch y más tarde se lo vio en The Sunshine Boys. Por ambos papeles fue nominado al Oscar. También fue el protagonista de Charley Varrick y La captura del Pelham 123, y se lo vio en Daniel el Terrible, entre otros films.

2004. Adiós a Marlon Brando

Marlon Brando muere a los 80 años. De formación teatral, saltó al cine a comienzos de los 50. Fue aclamado en películas como Un tranvía llamado deseo, ¡Viva Zapata!, Julio César y Nido de ratas, que le valió su primer Oscar. Más tarde llegaron Sayonara, el western El rostro impenetrable (que significó su debut como director), la remake de El motín del Bounty (que casi funde a la MGM), La jauría humana, La condesa de Hong Kong y Queimada, antes de resurgir con El Padrino. Por su retrato de Vito Corleone ganó un segundo Oscar, que no pasó a retirar: una joven india hizo saber en el escenario que rechazaba el galardón por el trato de Hollywood a los pueblos originarios. Al año impactó con Último tango en París. Cobró cuatro millones de dólares por diez minutos en pantalla en Superman, a razón de 250 mil dólares por jornada de trabajo. Su hijo Christian mató al novio de Chayenne, hija de otro matrimonio del actor. Brando Jr. fue a la cárcel y Chayenne se suicidó en 1995.

Además, en la Argentina se celebran el Día del Arquitecto, del Historiador y del Ingeniero Químico. Y es el Día Internacional del Reggae.