Crazy Horse es una banda de garage, de culto y de largo aliento en la historia del rock. Su génesis fue de rockabilly y doo wop, bajo el nombre de Danny and the Memories. Luego, pegó bruta parábola hasta involucrar en su seno al ex Buffalo Springfield Neil Young, ensamblar con la California lisérgica de fines de los '60, cambiar su nombre –también se llamaron The Rockets- y, desde entonces, permanecer durante más de treinta años y veinte discos a merced de las necesidades musicales del guitarrista. Hasta hoy, se creía que los primeros registros entre él y ellos (Danny Whitten en guitarra, Ralph Molina en batería, Billy Talbot en bajo y Jack Nitzsche en teclados, más todos en voz) eran los de Everybody Knows This Is Nowhere, disco publicado en 1969. Y los segundos, los del memorable Live at the Filmore East, trabajo basado en dos conciertos dados allí, en marzo de 1970.

Pero no. En el ínterin, y mientras Young no solo se sumaba al trío Crosby, Stills & Nash para tocar en el festival de Woodstock sino también para grabar el notable Deja Vu -además de regresar al terreno solista-, la registró un material con canciones cuyas versiones permanecían inéditas. Hasta ahora, porque justamente acaban de ver la luz bajo el nombre de Early Daze, algo así como Temprano aturdimiento. Se trata de una decena de piezas, de las cuales solo se había publicado –tal como está- “Dance, dance, dance”.

¿Qué hay pues en este tesoro para melómanos? En lo global, prima el espíritu de jam que caracterizaba a la banda entonces, adobado por el sostenido dueto de guitarras que Young entroncaba con Whitten. “Come On Baby Let’s Go Downstairs”, es la muestra tipo de ello. También “Cinnamon Girl”, clásico que de la versión editada en Everybody Knows This Is Nowhere solo la distancian matices que tal vez solo identifiquen los acólitos de Neil, al igual que la larga “Down by the River”. Entre las no tan populares, en tanto, hay que plantar oídos en “Winterlong”, una balada country-folk de muy buen gusto, bastante alineada con la vía estética que el quinteto expresa también en “Wonderin'” o en la poco recordada “Look at All the Things”. Bella perla sonora resulta además “Helpless”, muy a tono por cierto con aquella jipona instancia de cruza entre el Buffalo Springfield que se iba y el CSN&Y que llegaba, “Birds”.

Early Daze no solo acaba de publicarse en vinilo por vez primera, sino también a través de las plataformas online, dado que el viejo Neil decidió dar por terminado su litigio con Spotify, de la que había quitado todo su catálogo en 2022. En aquel entonces, el canadiense había tomado la decisión por el lugar que la compañía sueca daba al polémico influencer yanqui Joe Rogan... y por el mal sonido de los temas. “No puedo irme sin más de Apple y Amazon como hice con Spotify porque mi música tendría muy poca salida en streaming para los amantes de la música, así que he vuelto a Spotify, con la sincera esperanza de que su calidad del sonido mejore, y la gente pueda escuchar y sentir toda la música tal y como la hicimos”, señaló el músico canadiense –ya al borde de los 80- intentando fusionar un poco de iracundia con otro poco de necesidad.