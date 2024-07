La designación de Guillermo Cornaglia como presidente del Partido Justicialista de Santa Fe en una lista que priorizó la unidad de todos los sectores, es el primer paso dado por el peronismo santafesino para empezar su camino de reconstrucción, tras un período de turbulencias signado por las grietas internas. Presidente comunal de la localidad de Bouquet durante 20 años y senador provincial del departamento de Belgrano del año 2015 al 2023, Cornaglia elige el camino de la mesura y de la transigencia para afrontar este desafío.

- ¿Cuáles son los principales desafíos que se le plantean hoy al PJ de Santa Fe y cómo contener el enojo de algunos sectores tras la derrota del año pasado?

-El principal desafío que tiene el justicialismo, no sólo a nivel de Santa Fe sino a nivel nacional es el de volver a seducir a los que históricamente veían en el Partido Justicialista una herramienta de justicia, de reivindicación de conquistas. En este sentido, el PJ siempre tuvo un lugar preponderante al momento de las elecciones porque la gente sabía quién podía o no cumplirle. En algo hemos fallado en este último tiempo en que la gente dejó de vernos como esa alternativa. Entonces el desafío actual es volver a ponernos en ese lugar, aprender de los errores. Sin duda, para que hayamos llegado hasta acá es porque algo hicimos mal. Tenemos que juntarnos todos los que pensamos parecido, no hace falta pensar exactamente igual en todo, y reconocer los errores para no volver a cometerlos.

-¿Cuáles fueron esos errores que se asumen para haber llegado a este momento?

-Nosotros muchas veces hemos tenido diferencias entre las distintas líneas del partido pero diferencias que, insisto, se tienen que dirimir en las elecciones, en una PASO. Lo que no podemos permitirnos es que nos persigamos entre compañeros, simplemente por el hecho de que uno no crezca más que el otro. Justamente el Partido Justicialista siempre se destacó por el crecimiento de sus dirigentes. Cuantos más dirigentes tuvimos con peso propio, que convencían y seducían a la sociedad es cuando mejor nos fue. El peor error que podemos cometer es matar a nuestros dirigentes por su crecimiento personal. Dejarlos crecer es la mejor forma que tenemos para seducir a la ciudadanía, pero fundamentalmente para volver a ocupar la presidencia de la nación y la gobernación de Santa Fe.

-Hay una sensación de que el peronismo está más cómodo como oposición, que logra ampliar sus acuerdos en este contexto a diferencia de cuando es gobierno, donde aparecen las diferencias y las luchas de poder. ¿Por qué pasa esto y cómo se evita esta situación?

-Cuando comentaba que debemos aprender de los errores en cierta forma tienen que ver con esto, con no reconocer que los logros se dieron por la unidad y por el trabajo conjunto y no por una cuestión intestina o individualista. El Partido Justicialista, justamente no es eso, es un movimiento enorme que nos comprende a todos. Por supuesto, con distintos pensamientos pero dentro de una misma idea. Yo no digo que nos pongamos absolutamente todos de acuerdo y que no tengamos internas. Tenemos una ley electoral que nos abre puertas y que nos soluciona problemas como son las PASO. Pero siempre desde el mismo lugar, desde el PJ con la conformación de un frente si fuese necesario, pero siempre desde adentro y todos unidos. Si existen diferencias, bueno, habrá algunas líneas que llevarán un determinado candidato, otra que irá con otra, pero todos dentro del mismo partido, del mismo frente. Desde esta unidad es que tenemos que resolver las demandas de la ciudadanía y volver a darles las conquistas que caracterizaron al peronismo.

-¿Cuáles son los ejes desde los cuales se busca ordenar el espacio? ¿Dónde se van a buscar los puntos de acuerdo?

-Nosotros desde que asumimos el 6 de junio llevamos a cabo la primera reunión del Consejo Ejecutivo. Todos tuvimos que ceder algo para que se pueda lograr esta lista de unidad, que era absolutamente necesaria. No se justificaba bajo ningún punto de vista una elección interna en este momento que el PJ está tan golpeado y tan caído. Entonces teníamos que ponernos de acuerdo y para eso teníamos que tener claro que todos teníamos que ceder algo. Y eso ocurrió para que desde allí empecemos a construir de nuevo.

-¿Cuáles son las acciones puntuales que se vienen llevando a cabo en este sentido?

-Vengo permanentemente hablando de la necesidad de conformar equipos de trabajo: que tengan que ver con la producción, con educación, seguridad, salud. Y a partir de la conformación de esos equipos empezar a prepararnos para que cuando la gente vuelva a vernos como esa alternativa de gobierno no sigamos perdiendo tiempo, ya estemos preparados y empecemos a dar las respuestas que se espera y exige a la política. Conjuntamente con los distintos integrantes del Consejo ya empezamos a caminar la provincia, estuvimos en Santa Isabel poniendo en funcionamiento la departamental de General López, de allí fuimos a Villa Constitución poniendo en funciones la departamental, lo mismo hicimos en Rosario, Santa Fe, en San Genaro, por estos días vamos a estar en Cañada de Gómez y así en los 19 departamentos que componen la provincia con el objetivo claro de poder llegar a cada uno de los compañeros, seguir conversando con cada uno de ellos e ir llevando el mensaje de unidad y de humildad.

-¿Cómo quedó la situación con el espacio del senador Marcelo Lewandowski, que en un principio trascendió que no estuvo de acuerdo con esta lista de unidad? ¿Y cuál es el lugar de Omar Perotti?

-Todos están adentro. Este Consejo Ejecutivo recientemente conformado tiene todos los sectores adentro. También el sector de Lewandowski y el de Perotti. Absolutamente todos. En el caso de Marcelo, dentro del Consejo Ejecutivo hay gente que responde a él y a Silvina Frana. Ellos son congresales nacionales del partido. Lo mismo el sector de Perotti. Todos adentro porque cuando hablo de errores no hablo de buscar culpables sino de encontrar el error y aprender para no volver a cometerlo. Pero la reconstrucción es con todos adentro y desde allí hacia arriba.

-La crisis no solo es a nivel dirigencial, las bases del peronismo también están reclamando una mayor apertura, una mayor participación en el partido ¿Cómo se trabajará para seducir también a los propios?

-En esas recorridas estamos poniendo en ejercicio las comisiones departamentales del PJ y de las unidades básicas en cada uno de los distritos de la provincia. Son espacios que tienen que ver con la participación de absolutamente todos. En nuestra estructura partidaria hay comisiones de jóvenes y de mayores en los 19 departamentos de la provincia. Y desde ese lugar estamos convencidos que tenemos que trabajar. En estas reuniones que venimos realizando la idea es ir conformando los equipos de trabajo, que no solamente lo integran personas de las grandes ciudades sino que también lo hacen compañeros y compañeras de toda la provincia de Santa Fe que quieran lo mejor para su comunidad. Y ese es el objetivo y ese es el camino hacia donde vamos a seguir, trabajando fuertemente para que todos esos compañeros tengan un lugar en el PJ donde todos juntos podamos ir dejando lo mejor.

-¿Cómo se explica esa disociación entre lo que pasa en la calle y los conflictos internos de la política?

-Hoy la política, y no solo el Partido Justicialista, está en deuda con una gran parte de la sociedad y por eso quizás hoy tenemos este Presidente que muchos no terminamos de entender. Basta darse cuenta con solo caminar que la gente evidentemente no quería esto. Hoy no está llegando al día 14, está complicada para llevar el alimento a la mesa de sus hijos… No eligió un ajuste, la gente pensó que esto le iba a dar una posibilidad de una mejor calidad de vida y hoy no lo está teniendo. Te lo van diciendo. Por eso creo que inmediatamente tenemos que entender el sufrimiento de cada uno de nuestros habitantes y empezar a trabajar para poder devolverle a cada uno de ellos esa calidad de vida que otrora tuvieron y que hoy día sin duda y más que nunca nunca nos la están exigiendo. Por eso es que nosotros ya tenemos que empezar a trabajar, volver a ponernos a la altura de lo que la gente espera de nosotros y como gran partido que somos nos vuelva a poner en ese lugar de preferencia. Depende de nosotros pero depende también que aprendamos de esos errores y desde ese aprendizaje, desde esa unidad y humildad, porque si algo tenemos que entender es que es todos juntos o nada.