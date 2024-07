Colombia le ganó 1-0 a Uruguay gracias al único tanto de Jefferson Lerma y enfrentará a la Selección Argentina este domingo desde las 21, en el Hard Rock Stadium de Miami, por la final de la Copa América de Estados Unidos 2024.

Para el duelo decisivo no contará con Daniel Muñoz, quien se fue expulsado en el primer tiempo de la semifinal. Un día antes en el mismo horario, los uruguayos enfrentarán a Canadá en el partido por el tercer puesto.

Los colombianos intentarán alzar su segunda Copa América de la historia, después de la conseguida siendo anfitrión en 2001, mientras que Argentina podría ser el máximo ganador del certamen superando a Uruguay, ya que ambos están igualados en 15 títulos.

Un primer tiempo a puro vértigo protagonizaron ambos equipos, con una gran velocidad en la zona del mediocampo. Avisó primero Daniel Muñoz de cabeza, y enseguida Darwin Núñez se lo perdió mano a mano con Camilo Vargas. En un partido de mucho raspaje también, Nicolás De la Cruz recibió la tarjeta amarilla que lo marginará del partido por el tercer puesto, y después Darwin desperdició otra chance con un remate alto desde la medialuna.

La lesión de Rodrigo Bentancur le sumó otra preocupación a Uruguay hasta que, a los 38 minutos, un córner pasado desde la derecha de James Rodríguez fue cabeceado de pique al primer palo por Jefferson Lerma, para sorprender a Sergio Rochet con el primer gol de la noche.

Después de que Richard Ríos volviera a exigir a Rochet, a los 45 Daniel Muñoz se ganó la segunda amarilla vía VAR -aunque pedía roja directa-, por pegarle un codazo a Manuel Ugarte en una discusión general. Los colombianos arrancarían condicionados el segundo tiempo.

Tras los reacomodamientos de rigor ante el nuevo contexto, el trámite se cerró y se jugó con muchos menos espacios. Richard Ríos también se lesionó en el conjunto de Lorenzo y, de la mano del retroceso colombiano, comenzaron las chances uruguayas con otra llegada de Núñez frustrada por Vargas, un disparo de Luis Suárez al palo apenas ingresado, y otro intento de Federico Valverde apenas afuera.

Antes del cierre, ya con todo el conjunto de Marcelo Bielsa volcado al ataque, Colombia desaprovechó dos situaciones clarísimas en los pies del ingresado Matheus Uribe -la segunda pegó en el travesaño-.

Tras el final caliente con peleas entre varios protagonistas -no podía ser de otra manera después de semejante desarrollo-, se desató la celebración colombiana, que mantiene su ilusión de batacazo más viva que nunca.

0 URUGUAY



Rochet

Cáceres

Giménez

M. Olivera

Ugarte

Valverde

De La Cruz

Bentancur

M. Araujo

Pellistri

Núñez

DT: Bielsa



1 COLOMBIA

Vargas

D. Muñoz

D. Sánchez

Cuesta

Mojica

R. Ríos

Lerma

J. Arias

J. Rodríguez

J. Córdoba

L. Díaz

DT: Lorenzo



Estadio: Bank of América (Charlotte). Arbitro: César Ramos (México).

Gol: 39m Lerma (C).

Cambios: 34m G. Varela por Bentancur (U), 46m De Arrascaeta por M. Olivera y C. Olivera por Pellistri (U), S. Arias por J. Arias (C), 61m Uribe por R. Ríos y Castaño por J. Rodríguez (C), 67m L. Suárez por G. Varela (U), 75m Y. Mina por J. Córdoba (C), 86m Sinisterra por L. Díaz (C), 90m Canobbio por De La Cruz (U).

Incidencias: 45m expulsado D. Muñoz (C).