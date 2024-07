DE VISITANTE ► Después de casi una década, The Smashing Pumpkins volvió a anunciar show en Buenos Aires: su cuarta visita será el 5/11 en el Movistar Arena, en el marco de su The World is a Vampire Tour ► El trío británico Bar Italia pasará por Niceto Club (27/12), también como parte de su gira sudamericana ► El blusero estadounidense Christone "Kingfish" Ingram llegará al Teatro Gran Rivadavia (7/9) para revivir la performance de su Live in London ► Desde Colombia llegarán TIMØ, con show en The Roxy Live (8/11) como parte de su tour Conquistar el Planeta; y Mike Bahía, que estará el 22/8 en Quality Espacio de Córdoba y el 24/8 en la Sala Sinpiso ► Y desde Paraguay volverán Kchiporros, en su caso para tocar el 23/8 en Niceto Club ► Además, para 2025 ya se anunciaron shows de leyendas en situación de despedida: los escoceses The Exploited en Groove ( 3/5) y el español Joaquín Sabina en el Movistar Arena (funciones del 24/3, 26/3, 2/4 y 4/4 agotadas + dos nuevas el 6/4 y el 9/4).



RONDA DE FREE ► O ronda de escritas, por qué no: la Liga Bazooka anunció una nueva jornada con cruces como los de Chili Parker vs G Sony, Stuart vs el mexicano Blue One, Dani vs Replik, Giro vs el chileno El Menor y Brillante vs el también chileno Stigma; todo el 12/9 en el Movistar Arena ► Por otro lado, el 28/7 llegará la segunda fecha de Experiencia Rompete Ese Free en el Teatro la Comedia, con compe 1 vs 1, live show y cypher en vivo, todo gratis desde las 19.

FESTIVALIPSIS ► El 12 y el 13/10 en el predio de la Estación Belgrano, en Santa Fe, llegará la sexta edición del festival Harlem, esta vez con una grilla que va de YSY A, Trueno, Homer El Mero Mero y Acru a La Vela Puerca, Guasones, Turf y Cruzando el Charco, pasando por Saramalacara, Blair, Six Sex, Soui Uno y más ► También hay confirmaciones para el Festival Bandera, que juntará a Babasónicos, Trueno, El Kuelgue, Usted Señalemelo, El plan de la mariposa, Chita, Guasones, Turf, Zoe Gotusso, Santiago Motorizado y más (26/10, ex Rural, Parque Independencia, Rosario) ► Y el festival Vivimos Música también es otro que reveló line-up, con Caballeros de la Quema, Pericos, Kapanga, Fabi Cantilo, Caligaris, Cabezones, Arde la Sangre y mucho más (28/9, ex Parque Roca).



JOYSTICK DIVISION ► Mesas de Dungeons & Dragons, Warhammer y Star Wars arman la Jornada de Rol en Avellaneda, este domingo 21/7 en Quattrocento, Avellaneda, con reserva previa vía Instagram ► Mientras tanto, avanzan los preparativos para la Women Game Jam 2024, que entre el 9 y el 11 de agosto conectará de forma virtual a jammers y mentorxs de diferentes lugares del mundo.

LA JODITA ► Los festejos por el Día del Amigx ganan lugar en la noche de este fin de semana con el especial reggae del Día del Amigo Rasta de Club Pelagatxs (viernes 19/7, Lucille); con una edición de fiesta Click inspirada en Las Vegas y con Blair pasando música (viernes 19/7, Ciudad Cultural Konex); con las performances y las escenografías chinas de El Club de la Serpiente (sábado 20/7, GAP, Mar del Plata); con el machaque percusivo de la Fiesta Bomba, con La Bomba de Tiempo y djs invitados (sábado 20/7, Ciudad Cultural Konex); y con la edición temática de la Bresh (sábado 20/7, Mandarine Tent).



ESTAMOS EN OBRA ► Un call center siniestro enmarca la comedia negra musical Bienvenide a tu final, de Eugenia Miras y Matías Villanueva (miércoles a las 21.30, El Método Kairós) ► El mundo laboral también es revisado por un elenco de 28 intérpretes en A la fábrica! (o los trabajos y los días), con dirección de Sergio Sabater, los domingos a las 19.30 en el Teatro Beckett ► Cinco protagonistas tenzan el vínculo femenino en Al borde del mundo, que repasa el bardo de 2001 a través de las vidas de cuatro mujeres de un pueblo bonaerense, los viernes y sábados en el Centro Cultural San Martin.

PANTALLAZOS ► La programación cinéfila para fines de julio en el CCK incluye historias con pibas protagonistas como el animé La chica que saltaba a través del tiempo (28/7 a las 16), el film francés Misterio (27/7 a las 18) o la película alemana Misión Ulja Funk (28/7 a las 19) ► Dos chicas encaran un aborto en un país que lo prohibe en la ficción chilena Las demás, de Alexandra Hyland (2023), que ya está en Mubi ► Si estás en plan documental y tenés DGO, podés revisar el clásico Pearl Jam Twenty, de Cameron Crowe sobre la banda de Eddie Vedder ► Y si buscás salir un poco, el jueves 25/7 hay función en el Centro Cultural San Martín para Hemshej, docu estreno de Julieta Lande sobre la búsqueda de identidad, a partir de la historia de sus abuelos.



HACELA SIMPLE ► ¿Cuántas canciones podés escuchar por día? A ver si llegás con las nuevas de Miniaturas + Beto Olguín (Nunca se tocaron más que el amor), Arlequinos (Preguntas), Lichi + Lucy Patané + Melanie Williams (Turbo), Agus Fonte (Lo que nos trajo hasta acá), Constelar + Diego Morón (Piedad), Renzo Montalbano (Mi amorcito), LiL CaKe (Me contó un pajarito), Sael (Úsame), Rodrigo Siamarella (Andar), Euforia 61 (Calvario), Brijow (In The Sky), Un Verano (Adiós), Dillom + la israelí Noga Erez (AY AY AY), MKS (Delorean), Mery Granados (Emoji de café) o Feli Ruiz (Algo).





Encontrá más notas del NO acá, o suscribite acá abajo ↓ para recibir gratis en tu email todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y nuestros recomendados.