Newell’s visita esta tarde a San Lorenzo con la necesidad de volver a ganar. A la Lepra lo urge encontrar victorias en Liga Profesional para conservar la ilusión de pelear por acceder a las copas internacionales. Sebastián Méndez dispone de la formación que jugó el pasado martes ante Independiente Rivadavia. El rojinegro se encontrará con un rival que está a la tarea de apuntalar su esperada recuperación para salir del tercio inferior de la tabla. Desde las 17 televisa TNT Sports.

La llegada de Méndez como entrenador del primer equipo no sacó a Newell’s de la irregularidad permanente con la que juega en el fútbol argentino. El empate con Independiente de Mendoza fue una nueva decepción que espantó rápido las ilusiones que germinaron en el debut del entrenador con victoria ante Barracas Central.

Para meterse en la pelea por acceder a Copa Sudamericana del año que viene a la Lepra no le queda otra opción que ganar. Para eso deberá jugar como lo hizo ante Barracas y no repetir nada de que mostró frente a los mendocinos. El técnico no planifica cambios. Méndez probó en el ensayo de ayer la misma alineación que jugó el martes en el Coloso para pisar esta tarde el nuevo Gasómetro. Más aún porque Ian Glavinovich ni superó la evaluación física y por lesión quedó margina otra vez.

Newell’s tiene 10 puntos, San Lorenzo suma apenas 5. Pero el equipo azulgrana encontró en la semana una victoria en La Plata ante Gimnasia y Esgrima que lo sacó del fondo. San Lorenzo retomó su actividad con empate ante Huracán en el clásico y las buenas señales que evidenció el equipo en los dos últimos partidos ponen al conjunto de Romagnoli con la obligación de vencer a Newell’s. Estas urgencias compartidas hacen más atractivo al juego de esta tarde. El local no tiene equipo confirmado pero en los ensayos de ayer por la tarde el técnico azulgrana no hizo variantes en relación al once que se impuso ante el Lobo platense. Televisa TNT Sports.

San Lorenzo: Altamirano; Arias, Romaña, Campi, Braida; Leguizamón, Remedi, Irala, Barrios; Tarragona, Cuello. DT: Leandro Romagnoli.

Newell’s: Macagno: Méndez, Salcedo, Velázquez, Martino: Fernández, Mñendez, Banega, Cardozo; González, Ramírez. DT: Sebastián Méndez

Arbitro: Jorge Baliño

Cancha: San Lorenzo

Hora: 17

TV: TNT Sports