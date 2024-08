Con distinto tono, un grupo de legisladores/as de Unión por la Patria y el Frente de Mujeres de La Cámpora hicieron conocer su posición respecto de la denuncia por violencia de género de la ex primera dama Fabiola Yáñez contra el ex presidente Alberto Fernández. Los diputados y diputadas de UP expresaron su "profunda preocupación" y el respaldo a la víctima, mientras que desde La Cámpora manifestaron su acompañamiento de la denuncia de Yáñez y recordaron "la violencia ejercida por él mismo contra Cristina".

La posición de los diputados de UP se conoció a partir de la presentación de un proyecto de resolución presentado en la Cámara baja, donde este miércoles fracasó la sesión convocada por el oficialismo cruzada por este tema de agenda y la negativa de La Libertad Avanza de tratar otro tema grave: la visita de seis diputados oficialistas a genocidas detenidos en Ezeiza. "Expresamos preocupación por la denuncia por violencia de género formulada contra el ex presidente", sostiene el proyecto.

El texto, firmado por 23 legisladores del bloque sobre un total de 99, reafirma la "convicción política respecto a que en estos casos siempre le creemos a la víctima" y exhorta "a las autoridades competentes a efectur las investigaciones correspondientes a fin de esclarece los hechos denunciados y determinar las responsabilidades pertinentes". El proyecto fue firmado por el presidente del bloque Germán Martínez, pero no cuenta con firmas como la del ex jefe de Gabinete Santiago Cafiero o la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, ambos legisladores ligados al expresidente.

"Violencia ejercida contra Cristina", el comunicado de La Cámpora

La agrupación kirchnerista que comanda Máximo Kirchner se expresó a través de su Frente de Mujeres con palabras más contudenten respecto de la denuncia de Yáñez. "Te creemos y acompañamos", expresaron en el comunicado y repudiaron "enérgicamente los hechos de violencia machistas, provengan de quien provengan".

Las mujeres camporistas también se mostraron crítica del ex presidente al sostener: "Nos duele y nos subleva que un ex presidente banalice y burle banderas, premisas y conquistas que llevamos adelante los feminismos durante estos años".

Además, el comunicado recuerda "la violencia ejercida por él mismo contra Crisina, así como contra mujeres de su entorno cercano a quienes responsbilizó por situaciones que se le cuestionaron públicamente a él". El Frente de Mujeres camporista también dedicó un párrafo a la revictimización ejercida por el Poder Judicial y los medios de comunicación al divulgar información sobre la denuncia de Yáñez.

"Vale más para ellos una operación mediática que la lucha por erradicar la violencia, al igual que para muchos que hoy se escandalizan, por primera vez, ante un hecho de violencia de género sin haber defendido jamás una sola política pública para sancionarla", apuntaron.

Estas posiciones se suman a las que realizaron ayer ex funcionarias y dirigentas peronistas como la senadora Julian Di Tullio, la exministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta; la exlegisladora porteña Ofelia Fernández; y la ex titular de Aysa, Malena Galmarini.