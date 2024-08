La primera visita de Javier Milei a Chile no fue como lo esperaba. Con el argumento de tener una "agenda cargada", el mandatario Gabriel Borci se negó a recibirlo. Por eso, su viaje quedó reducido a participar de un acto conmemorativo por el primer TCF (Trillion Cubic Feet) de gas natural transportado de Argentina al país trasandino. Horas antes, el mandatario argentino recorrió en helicóptero los yacimientos de gas y petróleo de Vaca Muerta junto al gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa. También recorrió las oficinas centrales de YPF, tras la decisión política del directorio de la empresa de mudar de Buenos Aires a Río Negro la mega inversión para instalar la planta de Gas Natural Licuado (GNL).

El mandatario ultraderechista argentino se trasladó ayer a Santiago de Chile, donde disertó en un evento organizado por el grupo empresario Gas Andes, que tiene a su cargo el gasoducto por el cual se envía gas natural desde Argentina hacia el país vecino. Se trata de un acto conmemorativo por el gas transportado a través de la Cordillera de los Andes, que comparten ambos países. El conglomerado empresarial, integrado por tres compañías, está directamente vinculado al dueño de Corporación América y ex empleador de Milei, Eduardo Eurnekian.

Lo más resonante del viaje, es que el jefe de Estado chileno, Gabriel Boric, se negó a recibió a su par argentino. A pesar del pedido de audiencia realizado por el embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie, la explicación oficial proveniente del Palacio de la Moneda alegó “otros compromisos en agenda”. No obstante, según trascendidos periodísticos, la molestia en el gobierno chileno con Milei se debe a la escasa antelación con la que el ultraderechista anunció su viaje al país trasandino, visita motivada por un encuentro privado que poco tiene que ver con el vínculo bilateral entre ambas naciones. Sí hubo una reunión entre la canciller Diana Mondino y su par chileno, Alberto Van Klaveren, con agenda propia.

Si bien en este caso fue Boric quien obturó la posibilidad de una reunión con el libertario, no es la primera vez que Milei visita un país sin concretar un encuentro con el jefe de Estado correspondiente. En febrero, el ultraderechista visitó Washington, y no solamente no se reunió con el presidente Joe Biden, sino que disertó de la Cumbre de Acción Política Conservadora (CPAC), cuya estrella principal es el exmandatario y actual candidato opositor Donald Trump, a quien Milei abrazó emocionado. Posteriormente, en mayo, viajó a España a la cumbre organizada en Madrid por el partido neofranquista Vox, acérrimo enemigo del presidente Pedro Sánchez, cuya esposa fue agraviada por Milei, lo que desencadenó el retiro de la embajadora española en Buenos Aires, en una degradación inédita de las relaciones bilaterales entre ambos países. Más acá en el tiempo, a comienzos de julio, el mandatario argentino visitó la ciudad brasileña de Camboriú para participar de la versión local de la CPAC, organizada por el bolsonarismo, y tampoco se entrevistó con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (quien ha sido insultado por Milei, al igual que el colombiano Gustavo Petro o el mexicano Andrés Manuel López Obrador).

Recorrida por el yacimiento de Vaca Muerta

Antes de embarcarse en su viaje a Chile, Milei visitó la localidad de Añelo, en la provincia de Neuquén, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el secretario de Recursos Naturales, Daniel González Casartelli; y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Junto con el gobernador Rolando Figueroa, el mandatario se hizo presente en las oficinas centrales que la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) tiene en el complejo Loma Campana, y posteriormente recorrió Vaca Muerta, en donde se encuentran la segunda reserva mundial de shale gas y la cuarta de petróleo no convencional.

El desarrollo de Vaca Muerta es estratégico para el Gobierno. De allí, Milei espera obtener los dólares imprescindibles para descomprimir la acuciante situación financiera de la Argentina, divisas negadas tanto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como por el complejo agroexportador, que presionan por una devaluación como requisito obligatorio. El Presidente mantuvo una reunión con representantes de las principales empresas operadoras del yacimiento: Shell, CGC, Chevron, ExxonMobil, PAE, Pampa Energía, Tecpetrol, Total Energies, Pluspetrol, Vista, YPF y Aconcagua. "Recibimos en Neuquén al presidente de la Nación, Javier Milei. Siempre es un honor contar con un jefe de Estado en nuestra provincia. Nuestro compromiso es el de trabajar, desde el diálogo, para el progreso del país", escribió el Gobernador en sus redes sociales.

Durante su recorrida, el CEO de YPF, Horacio Marín, le presentó un informe sobre los avances de la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur. El primer tramo irá desde Añelo hasta la localidad de Allen, en la provincia de Río Negro, en cuyas costas desembocará el segundo trayecto. La visita de Milei se produce luego de que, por una decisión política del directorio de YPF, se anunció que la mega inversión conjunta con la empresa malaya Petronas para construir la planta de Gas Natural Licuado (GNL) se realizará en Río Negro y no en Buenos Aires -cuyo gobernador, Axel Kicillof, había sido tildado de “comunista” por el Presidente-.