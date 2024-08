EN UN CUMPLE ► Tres bandas, tres décadas: se vienen festejos para Shaila (30 años de hardcore-punk con vuelta a los escenarios el 31/8 en Complejo C Art Media), para Juana La Loca (30 años de su debut, Electronauta, con edición en vinilo y show el 31/8 en Niceto Club) y para Estelares (30 años de banda, el 7/12 en el Gran Rex).



RONDA DE FREE ► Acru convocó a referentes totales de la escena como Homer el Mero Mero, T&K, Cerounno, Soui Uno, Troubless e Ill Tano para su Cypher Vol. 2, que ya está subido y es una demostración del talento multigeneracional de la cultura hip hop argentina ► Por otro lado, con la resolución de los tres cupos de plaza quedaron confirmados los 16 clasificados a la Final Nacional de la Red Bull Batalla, con los cuatro semifinalistas de 2023 (Jesse Pungaz, Larrix, Alkoy y Nasir Catriel), los tres mejores de la regional Córdoba (Jaff, Monostrong y Alexmine), tres de la de Buenos Aires (CTZ, Exe y Stuart), tres de la de Rosario (Cobe, Luis Farías y Auge) y tres llegando desde las plazas (Kotal, Thom y Sergio) para buscar ser el mejor freestyler del año, el 19/10 en el Estadio Obras ► Y, en paralelo, la Red Bull Batalla anunció su Torneo de Plazas, que tendrá en competencia a los argentinos Wolf y Klan junto a freestylers visitantes como Navas, Airon, Potencia, Choque, Nolo 385, Juana o Llaco, entre otrxs, este sábado 17/8 en Deseo, con entrada libre y streaming en vivo.

JOYSTICK DIVISION ► Entre el Día de las Infancias (este domingo 18/8) y el Día del Gamer (29/8), agosto viene cargado de promociones cortesía de PlayStation, que por un lado ofrece PlayStation 5 a precio rebajado y por otro tiene una cuantiosa colección de juegos digitales en promo, de Days Gone o The Last Guardian a Uncharted 4 y Ghost of Tsushima.

DE VISITANTE ► Luego de su recordado paso por el Music Wins 2022, los flasheros neoyorkinos de Crumb volverán para tocar el 20/11 en C Complejo Art Media ► El dúo estadounidense Boy Harsher también vuelve, pero solo un año después, para tocar el 7/11 en Deseo y festejar su primera década de obra discográfica ► Y además confirmaron sus regresos rockers grupos ingleses como The Magic Numbers (14/11, Vorterix) y escoceses como Franz Ferdinand, en coincidencia con sus 20 años de carrera (11/11, Obras) ► Mientras que se vienen debuts en Argentina para los new-waveros estadounidenses Nation of Language (6/11, Niceto Club), para el flamenco-popero español Juanlu de la Rosa (12/10, Teatro Multiescena), para la cantante y actriz colombiana Greeicy (22/11, GEBA; 23/11, Quality Arena, Córdoba) y para la dominicana Lismar (4/10, C Complejo Art Media; 5/10 XL Abasto, Córdoba).

ESTAMOS EN OBRAS ► Un femicidio en situación de partido de básquet es el eje de Un tiro cada uno, de Consuelo Iturraspe y Laura Sbdar (viernes 16/8 a las 22, Ciudad Cultural Konex) ► Inmigrantes irlandesas buscan maridos porteños en la comedia clown Shamrock, de Brenda Howlin (viernes a las 20, Teatro Beckett) ► Un papá primerizo flashea con su paternidad en El hijo eterno, de Daniel Herz y Juan Galimbe (domingos a las 17, gratis en el Centro Cultural Borges) ► Y el humorista Nachito Saralegui lleva su show de stand up al Quality Teatro de Córdoba, este sábado 17/8.

PANTALLAZOS ► Entrevistas, shows y presentaciones en televisión arman el combo "full lost media" sobre Sandro, que El Planteo hosteará este miércoles 21/8 desde las 21 en el Cine Club Lucero -como parte de su ciclo María María-, y que tendrá como souvenir un fanzine gratuito con ilustraciones y textos exclusivos que rinden homenaje al Gitano ► La presentación de Baño María, el primer disco de CA7RIEL & Paco Amoroso, este viernes 16/8 en el Movistar Arena, podrá seguirse desde las 21 por el canal 605 de Flow ► Y directamente en pantalla, Rick, Morty y los Smith se meten en nuevas aventuras intergaláctica en los 10 episodios del flamante spin-off Rick y Morty: el anime que acaba de estrenar Max, escrito y dirigido por Takashi Sano, que ya había hecho los cortos Rick y Morty vs Genocider (2020) y Summer meets God (Rick meets Evil) (2021).

MUCHO TEXTO ► El libro ¡Vamos las pibas!, de Agustina Caride, cuenta la historia de Las Espartanas, el primer equipo de rugby de mujeres en prisión, y será presentado el próximo martes 20/8 a las 18.30 en la Librería Naesqui, con participación de Sonia Santoro, Cecilia Bona y Costanza Brunet ► El ciclo de lectura poética Estallará la isla, con voces de Laura Klein y César Bisso y set musical de Diego Arolfo, estará el lunes 19/8 en Je Suis Lacan ► Además, salió la investigación Mono: buscando a Enrique Villegas, escrita por Claudio Parisi y publicada por Vademécum, que sigue la vida del jazzero argentino ► Y un caso de abuso intrafamiliar dispara Perra, primer libro de Marie-Pier Lafontaine, publicado por Ediciones Godot.

LA JODITA ► OK Pirámides, Migue Castro, Gori, Ramiro Gutiérrez, Santi Rial, Jula y los Malestares, Nicolás Mateo, Melba con Fabio Rey y Julián Della Paolera son los artistas invitados que cantarán, tocarán o pasarán música en la fiesta celebración del lanzamiento en vinilo de La misma tierra, el mítico disco de Copiloto Pilato, este viernes 16/8 en Strummer Bar, con presencia de la banda encabezada por Adrián Cayetano Paoletti ► Mientras que el sello Central Norte, de Batto90 y Evlay, arma su cuarta fiesta electrónica del año, con espíritu rave, este viernes 16/8 en C Complejo Art Media.

FESTIVALIPSIS ► El festival gratuito Billboard Winter Sounds promete deportes sobre nieve artificial, talleres de grafiti, board art y freestyle y sets musicales de Lucho SSJ, Anita B Queen, Dj Uopa Nachi y Falke912; este sábado 17/8 en Parque Mitre, Recoleta ► Por otra parte, el festival santafesino Harlem informó cómo repartirá la artística en sus dos jornadas: el 12/10 tocarán YSY A, Homer el Mero Mero, Indios, Silvestre y la Naranja, Blair, Clara Cava, Mhtresuno, Soui Uno y más; mientras que el 13/10 estarán Trueno, Acru, Saramalacara, Six Sex, Un Verano y más; todo en el predio de la Estación Belgrano.

HACELA SIMPLE ► Agosto gana velocidad con los singles sacados en colaboración por Swaggerboyz + Dillom (El morocho, el rubio y el colo), Bhavi + Trueno (Sunday), Clara Cava + Ale Sergi (Me hace bien), Telescopios + Marilina Bertoldi (Cuando pierdas la cabeza), La Alfombra de Norman + Peyo Campoliete (Sintonía), Color Sirena + Lisandro Skar (Festejemos), Botta + Daniel Altamirano (No te vayas a Roma), MKS + Nahe (Tu recuerdo), Plenilunio + Martina Flores (Cristal), Héctor Pegullo + Pablo Goscilo (Un dios antiguo), Axel Caram + Piku + Sael + Valentina Olguín (Funk Love) o Lettieri + Tom Quintans (No me digan).





