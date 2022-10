La tarde del 30 octubre de 2021 dejó el recuerdo del título de Klan, que conseguía alzar el cinturón de campeón de la Red Bull Batalla nacional después de siete participaciones. Pero también quedó la marca del segundo: un chico de escasa visibilidad hasta el momento, simple y a la vez algo excéntrico. Seguro de sí, buena onda. De flow interesante y una estética particular. Jaff había pedaleado 17 días para llegar hasta ahí.

En bicicleta recorrió los más de 1000 kilómetros que separan su Mendoza natal de Buenos Aires. "Fue un momento en el que tuvo mucho lugar la mística, porque había tiempo. Me di el lujo de jugar la Red Bull como cuando uno lo sueña, y no como un trámite: había salido con un mes de anticipación para poder pensar todos los días y en todos los campos posibles", le explica el MC de 23 años al NO.

Clasificado directamente por su puesto en el podio, ya con algo más de kilometraje en el mic y el intento de ascender a FMS para la próxima temporada, este domingo desde las 17 en el Movistar Arena (Humboldt 450), Jaff va por la revancha. Aunque, avisa, las condiciones no son las mismas. "Lamentablemente, este año, el ascenso y todos los eventos en los que hay que poner la cara hicieron que no tuviera el tiempo que una Red Bull necesita. Recién el lunes me puse a pensar en eso, porque el fin de semana estuve compitiendo."

Hay algo que de igual manera lo deja tranquilo. "Nunca arrugo cuando hay una competencia importante", saca pecho. "Siempre termino dando ese plus en los eventos que me hacen sentir algo en la panza, y no me gusta perder finales, aunque lamentablemente me esté acostumbrando un poco."

► El free en el freestyle

La vida de Julián Funes ya había cambiado para siempre en 2016, cuando en el patio del colegio vio a unos pibes en una ronda de freestyle. Poco después, un nuevo compañero de aula le mostró videos de Kódigo y Tata. "Desde ahí no pude parar, y el 28 de abril de 2017 tuve la primera competencia que considero importante, cuando con un amigo nos anotamos en Batalla Dementes, que organizaban Papo y Dtoke. Ganamos, fuimos a una exhibición contra ellos, y me di cuenta de que podía más."

--¿Cuán distinto sos como freestyler a aquel que sorprendió en la Red Bull 2021?

--El freestyler de ese día no conocía la burocracia. No sabía ni cómo anotarse para ser monotributista y tenía otras libertades que le permitían jugar, como hacer ese viaje de 30 días para llegar a la competencia. Este freestyler de hoy intenta jugar todo el tiempo como para no perder la magia, pero ya está pagando un alquiler y miles de cosas más, consciente de que no es tan libre como antes.

--¿Se siente mucha presión en el ascenso?

--Muchísima, todo el tiempo. El sábado hubo una competencia en San Rafael, y el domingo otra. Perderte una te puede complicar el laburo en un futuro. Está esa presión de ir a contrarreloj porque el tiempo ya se termina, y también la de decir: "Estos chabones me quieren comer".

Jaff para Red Bull Batalla, gentileza de prensa de Gustavo Cherro





--¿Qué espacio queda para disfrutar del freestyle?

--Los cyphers, más que nada. Por ejemplo, por el evento del fin de semana tuve a diez raperos que venían de distintas provincias alojados en mi casa. Eso es algo que disfruto, le agradezco al freestyle que me esté dando un mínimo sostén económico como para poder compartir el rap con personas hermosas. La competencia es la que pone la presión, en el post competencia me encuentro rapeando con los pibes en una esquina o donde sea. Ahí sigue estando la magia.

--Este año la Red Bull tiene clasificados por regionales y va a ser con público, ¿va a cambiar mucho respecto de lo que viviste?

--Totalmente. Más que nada, porque muchas veces el público elige su campeón del día, y si no sos ése, tenés que pelear contra viento y marea. Me gusta más con público, pero sin público siento que se prioriza un poco más el rapeo. Y las regionales fueron una depuración muy grande que se terminó llevando injustamente a algunas personas, pero los que llegan vienen con la liberación de estar ahí porque se lo ganaron.

--Klan, Dtoke y Acru van a estar en el jurado el domingo. ¿Qué creés que van a mirar ellos?

--El jurado está consolidado en la escena porque sabe rapear. Me da mucha tranquilidad sentir que el foco principal va a ser el rapeo. De esto no se habla mucho, pero muchas veces los jurados van con preconceptos. Ellos van a priorizar cuando una idea esté siendo usada por primera vez y se haya formulado ahí mismo, en la cabeza del freestyler.

