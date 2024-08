Mientras el Gobierno les habla con el corazón, los empresarios contestan con el bolsillo. A pesar de los ruegos del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo ante foros corporativos para que apoyen el modelo con inversiones, los números muestran que es muy bajo o nulo el compromiso del sector privado, porque no ven un escenario favorable para hacer desembolsos. Los datos más duros surgen del Foro Observatorio Pyme, que comanda Techint, la empresa de Paolo Rocca.

Según el último informe del FOP, sólo el 14 por ciento de las empresa de manufacturas planean invertir; mientras que en el caso de las firmas software, ese número escala al 20 por ciento. Asimismo, en las primeras, casi 4 de 10 "no invirtió ni invertirá", numero que en las segundas alcanza el 12 por ciento. De este modo, "la variación estimada de inversión productiva sería negativa en 3 por ciento entre las primeras y positiva del 2 por ciento entre las segundas", consigna el trabajo.

Y hay un dato demoledor, que también explica cómo la recesión traba la creación de trabajo genuino y derrumba los ingresos, matando al consumo y la industria. Señala el documento de Techint que "se podrían generar aproximadamente 17 mil puestos de trabajo adicionales si las pymes manufactureras y de software y servicios informáticos pudieran llevar a cabo sus proyectos frenados".

"La alta incertidumbre y los altos costos, junto con la dificultad de para acceder a capital, agrupan a los principales motivos del freno a la inversión productiva", explican como la principal razón que frenan la apertura de los bolsillos empresarios. Y agregan que la depresión económica está pegando duramente en las proyecciones y toma de decisiones: "para llevar a cabo los proyectos de inversión -afirman- se precisa financiamiento, condiciones económicas estables, suficiente demanda de los productos y servicios ofrecidos por las empresas inversoras, reglas de juego claras, etc".

Una factura al modelo recesivo

Asimismo, en un dato que bien podría haber salido de la pluma hábil y delicada de Rocca, destacan que "sobre estos factores necesita trabajar el país para contar, en el futuro, con la inversión que permita un buen desempeño productivo y laboral, pero además una reducción de las asimetrías estructurales". Sin ir más lejos, se precisa que "desde octubre del 2023 se ha observado una mayor confianza entre las pymes, aunque no necesariamente traducida en una mayor propensión a invertir".

"Vamos, inviertan", arengó Milei días atrás en su discurso ante los empresarios del Council de las Américas. Y agregó que, "les digo, no teman, contamos con ventajas que muchas veces no se ven, pero que gran parte del mundo no tiene, que son anclas que nos protegen frente a eventuales tormentas”. En la misma línea, en un discurso la semana pasada ante la Bolsa de Comercio de Córdoba, Caputo explicó que "ustedes están avalando que lo que se está haciendo es el camino correcto. No es un gobierno que está prometiendo; es un gobierno que está haciendo. Es un momento para creer y para invertir”.

El asunto aquí es que el escenario que ve el Gobierno contrasta con lo que ven las empresas. El trabajo de la FOP que financia Techint especifica que "el primer lugar entre las razones (de por qué no se invierte) se lo lleva la incertidumbre macro, tanto en la industria manufacturera (80 por ciento de las pymes con proyectos frenados) como en el sector informática (90 por ciento).

Luego, aseguran, "aparecen la falta de capital propio o de terceros para financiarlos, así como los altos costos". Un dato interesante es que entre las pymes de manufactura, "para al menos 4 de 10 empresas en condiciones de inversión frenadas, la dificultad para importar (maquinaria, equipos e insumos) es un factor relevante que explica el freno a la inversión".

Vale aclarar aquí que el parate inversor en las pymes productivas es más relevante en volúmen de empleo que el potencial del software, por eso llama la atención cómo el Gobierno le da la espalda a la crisis de la industria tradicional. El trabajo de FOP consigna que de los 17 mil empleos que podrían generarse si se activaran proyectos de inversión parados, 16 mil serían de pymes industriales y sólo 1200 de firmas de software e informática.

El muestreo del trabajo de Techint se hizo en base a datos de 400 empresas de todo el país y con muestreo probabilístico estratificado por sector industrial y cantidad de ocupados.