El director español Pedro Almodóvar lanzó a través del canal oficial de YouTube de Warner Bros. Pictures Latinoamérica el primer tráiler de su película "La habitación de al lado" -"The Room Next Door", en inglés- donde se ve cómo sus dos protagonistas principales, Tilda Swinton y Julianne Moore, contienen las lágrimas mientras suena de fondo la música del español Alberto Iglesias.

El largometraje, el primero que rueda Almodóvar en inglés, está basado en la novela de la autora neoyorquina Sigrid Nunez titulada "What are you going through" (Cuál es tu tormento) y cuenta la historia de dos mujeres, Ingrid (Moore) y Martha (Swinton), que fueron amigas íntimas en su juventud, cuando trabajaban juntas en la misma revista.

Ingrid se convirtió en escritora de novelas de autoficción y Martha en reportera de guerra, y las circunstancias de la vida las separaron. Después de años de no tener contacto, se reencuentran en una situación extrema, pero extrañamente dulce.

El tráiler de "La habitación de al lado"

El avance, que tiene una duración de poco más de un minuto, comienza con un primerísimo plano de Swinton que abre los ojos, sin diálogos, mientras se ve nevar detrás de los cristales de un gran ventanal. Entonces aparece Moore, quien apenas contiene las lágrimas, y el plano abre para ver tumbada a Swinton en una cama medicalizada, con un gotero en su brazo.Un viaje en auto a una preciosa casa inmersa en el bosque, un sobre con las palabras "good bye" y un grito.

De esta manera, el director español presentó este drama que tendrá su presentación mundial en el próximo Festival de Venecia, que se celebrará del 28 de agosto al 7 de septiembre, donde competirá por el León de Oro.

¿De qué se trata "La habitación de al lado"?

Según El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar -que también produjo "Relatos Salvajes" y "El Clan", entre otros- la película habla "de la crueldad sin límites de las guerras, de los modos tan distintos en que las dos escritoras se acercan y escriben sobre la realidad" y también de la muerte, de la amistad y del placer sexual como "los mejores aliados para luchar contra el horror".

Imagen: Iglesias Más.

Filmada este año entre Madrid y Nueva York, la película cuenta en su reparto con el hispano-argentino Juan Diego Botto, los españoles Raúl Arévalo, Victoria Luengo y Melina Matthews, y los estadounidenses John Turturro, Alessandro Nivola y Esther McGregor.

Cuándo se estrena "La habitación de al lado"

Imagen: Sony Pictures Classics.

Luego de su estreno en el festival de Venecia, que se celebrará del 28 de agosto al 7 de septiembre, está previsto que Warner Bros. Pictures lance la película en cines en España el 18 de octubre.

Más adelante, llegará a la pantalla grande el 20 de diciembre de la mano de Sony Pictures Classics. Luego, será el turno del lanzamiento en Nueva York y Los Ángeles, extendiéndose a otras ciudades el día de Navidad. Mientras que se espera un estreno general en los cines para enero de 2025.



