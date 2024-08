El presidente Javier Milei no decepcionó a los suyos, pero sí a la Bolsa de Comercio de Rosario, al gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y al intendente de Rosario, Pablo Javkin: En el acto de anoche por los 140 años de la Bolsa rosarina, Milei llegó tarde, no hizo ni mención al tema principal del acto y la emprendió contra "los degenerados fiscales del Congreso" que votaron ayer la movilidad jubilatoria "que -si no la vetaba- se hubiera generado un disparate que implica el 62% del PBI de toma de deuda. Tomaron una medida que les hubiese costado a los argentinos 370 mil millones de dólares, arruinándoles la vida a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones futuras". Las palabras del presidente, que entró saludando como "el león", echaron por tierra con los discursos productivistas y de fuerte cuño federal que habían expuesto el presidente de la entidad Miguel Simioni, el intendente Javkin y el gobernador Pullaro que volvió a pedir que nación les ceda los trabajos en las rutas nacionales que surjan lña provincia, "si no piensan hacerlos porque esta provincia se la aguanta, va al frente y tiene un plan", aseguró. Temprano hubo marchas contra la visita de Milei y dos amenazas de bomba.

Milei llegó acompañado de su hermana Karina Milei, del vocero Miguel Adorni y de la diputada nacional de Rosario de la La Libertad Avanza, Romina Diez. "Se imaginan que yo tenía otro discurso preparado pero en Argentina pasan cosas y ayer los degenerados fiscales votaron en gran mayoría un disparate", dijo el presidente que ni siquiera escuchó los discursos anteriores ni los tenues reclamos que se oyeron en el recinto antes de su ingreso. Y anunció que iba a hablar de temas de "política fiscal" y que iba a dar "mis cuatro argumentos por los cuales decidió vetar totalmente el disparate que salió del Congreso". Y luego dijo que iba a hablar de "la regla del déficit cero y la emisión cero".

No es que las autoridades locales tuvieran muchas expectativas de anuncios de parte de Milei y mucho menos que el presidente hablara en algún momento de producción, trabajo o inversión. "Están enfrascados en la macro, no tienen otro tema" comentó al inicio uno de los estrechos colaboradores de Pullaro que lo acompañó al acto en la Bolsa.

El gobernador levantó un poco el tono cuando aseguró que "le dijimos al gobierno nacional que nos cedan las trazas de las rutas nacionales para hacernos cargo nosotros" y aseguró que "tenemos un problema grave en las rutas nacionales, le pedimos a la nación que mire el estado en la que las mismas se encuentran. Necesitamos que hagan una repavimentación pero si no pueden nosotros nos vamos a hacer cargo también, nosotros tenemos un plan. Acá hay un gobierno que se hacer cargo, que va al frente y no arruga", desafió. Y agregó: "Que el gobierno nacional pueda mirar a nuestros puertos, a nuestra producción. Necesitamos infraestructura estratégica. Una hidrovia que mire a la producción santafesina que nos permita un desarrollo provincial".

Despues de agradecer a la Bolsa por "ayudarnos en los momentos más difíciles de Rosario (por la crisis de inseguridad de marzo) venimos aqui a rendir cuentas", dijo Pullaro y enumeró que "había una licitación para reparar 1000 km de rutas. Seis meses después redujimos el 40 por ciento del costo. Nos hizo ahorrar 8000 millones. Redujimos los cargos y ahorramos 8500 millones. 6600 millones con la.comida en las cárceles. Con ausentismos ahorramos 13500 millones de pesos. Redujimos gastos de ministerios en un 35 por ciento. Y otros 9800 en compras de medicamentos con las compras centralizadas. Nuestro mandato es la seguridad pública. La educación y la produccion",dijo y detalló que se invirtieron 64 mil millones de pesos para los créditos hipotecarios NIDO". Y unos 400 millones de dólares en 4 años para 4260 plazas carcelarias. Eficiencia en el ahorro y producción, esa es nuestra agenda".

A su turno, el intendente Javkin aseguró que la Bolsa de Comercio de Rosario "estuvo en el momento más difícil que nos tocó en la ciudad. En términos personales junto con Maxi. El dolor de ver a la ciudad como estaba. Nos reunimos acá y dijimos ni un paso atrás. La firmeza rinde. Da resultados. la provincia y la nación nos están devolviendo la paz que necesitábamos. Somos concientes de que falta mucho".

El intendente pidio dejar de lado "la visión ambacentrista y este país volverá a ser grande, cuando se anime a crecer desde el interior. Paz, producción, inversiones esa es nuestra agenda. Anímense a tomar medidas para el desarrollo de un país federal. Rosario siempre, pero siempre puede", cerró.

El presidente Simioni había señalado que hay "una agenda pendiente con Nación y provincia. Vamos a seguir bregando por la licitación de la hidrovía a largo plazo a riesgo privado. Sin intervención del Estado. Que en el 2025 este adjudicada la rama troncal", pidió.