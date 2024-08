El miembro fundador del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, Antonio Pocovi, informó que los insumos con los que trabaja el sector aumentaron casi el 1100% entre enero de 2023 y julio de 2024 y aseguró que la especialidad podría desaparecer.

Además, advirtió que los trabajadores cobran salarios muy devaluados, con dos o tres meses de demora, y que la situación es "angustiante": "Tengo médicos que he formado y están padeciendo la depreciación de los honorarios y la práctica no se puede hacer como uno quiere", manifestó Pocovi en la 750.

El paro es a nivel nacional, comenzará este miércoles y será por 48 horas. No realizarán colocación de stents ni angioplastias, aunque mantendrán las guardias para garantizar la realización de estas prácticas de urgencia.



"No podemos mantener los equipos, ni que hablar de comprar nuevos, tampoco el material que necesitamos, ni tenemos honorarios que correspondan. La especialidad va a terminar desapareciendo", aseveró el cardiólogo en Branca de Vuelta.

En Argentina, explicó, IOMA paga un estudio diagnóstico alrededor de $350 mil y una angioplastia, $1.100 mil. Mientras que en Uruguay se pagan 1500 doólares y 4500 dólares, respectivamente.



Pocovi reclamó al Estado nacional que tome cartas en el asunto y explicó que intentaron tener una reunión con el ministro de Salud, Mario Russo, quien además es cardiólogo, pero no lograron una audiencia: "Él sabe cuál es el problema. Me cuesta hablar mal de alguien, pero necesitamos que el Ministerio y los ministros tomen cartas en el asunto porque la lucha es muy desigual, no podemos pelear con los prepagos y las obras sociales", concluyó.