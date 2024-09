Este miércoles 4, el gobernador Ricardo Quintela participó en una reunión con otros gobernadores peronistas en la Casa de la Pampa, en Capital Federal, para dialogar sobre la situación del país y de las provincias. Estuvieron presentes Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), y se unieron a la reunión los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Antes de la reunión, el gobernador de La Rioja dialogó con periodistas y expresó que “seguramente se hablará de la realidad del país y de la situación difícil por la que atraviesan las provincias”. Luego, sostuvo que al panorama “lo veo complicado, como lo ve casi toda la mayoría del pueblo argentino. Complicado; las provincias están mal, el Estado Nacional está mal, los precios suben y los servicios están prácticamente inaccesibles. Lo que hay que ver es cómo recomponemos esta situación difícil”.

En esa oportunidad, Ricardo Quintela mencionó que está trabajando para conducir el PJ nacional pero enfatizó que su principal interés “es trabajar por la unidad del peronismo”. “No estamos en contra de nadie; estamos a favor de que todos comprendamos que la unidad va a ser la fuerza. Nosotros tenemos que fortalecernos en la unidad para poder constituir un frente junto a los trabajadores, a los partidos políticos, a los movimientos sociales y a todo aquel que quiera sumarse”, agregó.

“Nosotros —continuó— vamos a trabajar por la unidad del peronismo, que es lo que nos interesa. Estamos trabajando y conversando con muchos compañeros de distintas provincias con el fin de tener un denominador común que nos pueda unir: este desastre que está atravesando la República Argentina, que tenemos que recomponer y reorientar al presidente para que pueda modificar sus políticas. Caso contrario, se va a presentar el descontento social, lo cual generará una situación no deseada por nadie, que sería la movilización popular”.

El gobernador riojano comentó que debe existir un plan de lucha en el que la CGT debe estar trabajando “para poder garantizar que los argentinos tengan oportunidades y posibilidades que no tienen”, aseguró.

Al ser consultado sobre los dichos del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su exposición ante los diputados, al destacar que este gobierno fue el que más incrementó el salario de bolsillo de los trabajadores, Ricardo Quintela indicó que “la respuesta la tienen que dar los trabajadores. Todos sabemos que no es cierto; no sé de dónde sacan los números, como el que plantea el presidente sobre un 17.000% de inflación que va a llegar al país. También plantea que el déficit por el incremento de los jubilados son 350.000 millones de dólares”. “Es una locura lo que están planteando; sin embargo, se naturaliza como si esas cifras fueran ciertas”, añadió.

El primer mandatario riojano calificó el veto a la nueva ley de movilidad jubilatoria como una muestra de insensibilidad muy fuerte. “Sabiendo que el sector más vulnerable que tenemos en estos momentos son los jubilados, me parece inhumano tomar una decisión de esta característica. Se le pasa 450.000 millones de pesos a Capital Federal, que no los precisa, y no son para los capitalinos, sino para el manejo de una familia. Todos sabemos a quién me refiero. Además, se le quita la posibilidad a los jubilados con 300.000 millones, que son 60.000 pesos por jubilado. Eso me parece una insensibilidad pocas veces vista y una crueldad muy manifiesta”.

Para finalizar, Ricardo Quintela declaró: “Cuando uno vota por un presidente o un gobernador, vota para que le genere condiciones de vida de mayor accesibilidad al bienestar de los ciudadanos. En este caso, precipitó, si estaba mal el Estado Nacional, obviamente hoy se multiplicó esa situación difícil”.