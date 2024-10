Organizaciones civiles y de la comunidad LGBTIQ de la provincia presentarán una nota al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, alertando sobre la falta de insumos para los tratamientos de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y la suspensión de la distribución de preservativos por parte de la Nación.

Ante la defección del gobierno nacional, las organizaciones solicitarán que la administración provincial compre estos insumos y continúe con la entrega de preservativos, en cumplimiento a ley nacional 27.675, de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis y otras ITS.

El presidente de la fundación Orgullo LGBTIQ Salta, Nelson López Díaz, dijo a Salta/12 que si bien el faltante de insumos para el tratamiento de las ITS y de preservativos en la provincia data de 2015, se profundizó con el gobierno de La Libertad Avanza. Reseñó que durante el gobierno de Mauricio Macri la Nación dejó de enviar material vinculado a la prevención, como folletería. Ya en el gobierno de Alberto Fernández hubo una compra masiva de preservativos, pero aún así no equiparó la cantidad que se enviaba en años anteriores.

Para 2023, ya hubo faltantes de preservativos en todo el país. Y “este año, ya nos vimos afectados al 100%”, afirmó López Díaz.

Referentes de distintas organizaciones se reunieron para discutir la situación. y en ese

En la petición al gobernador el colectivo de organizaciones firmantes dejará sentado que actúa en la promoción de los derechos humanos, y, en ese marco, trabajan en "la temática de educación, prevención y promoción de salud, fundamentalmente relacionada a las Infecciones de transmisión sexual de la provincia de Salta”. Todas estas acciones se ven afectadas por el recorte abrupto de la Nación a las políticas sanitarias de prevención y asistencia.



Estas organizaciones también se reivindican precursoras del trabajo articulado con organismos del Estado, y desde hace ya tiempo llevan a cabo acciones con equipos de Salud Pública, particularmente con el Programa de VIH, ITS Y Hepatitis Virales.

Sobre la falta de preservativosa, estas organizaciones ya expresaron su preocupación en una reunión realizada el pasado 29 de agosto, en la que pidieron información sobre el ingreso de preservativos a la provincia por envíos de la Nación y la medicación farmacológica.

López relató que a principios de año un grupo de trabajadoras sexuales de distintos puntos de la provincia y de Capital se acercaron a la Fundación pidiendo preservativos. “Las trabajadoras sexuales trans y trabajadores sexuales masculinos son las personas que más consumen preservativos de la fundación, y no tenemos insumos para responderles a su pedido”, contó. Ante la demanda y la imposibilidad de dar respuestas, las organizaciones recurrieron a la jefa del programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales, Laura Caporaletti, quien les explicó que desde hace años el Ejecutivo provincial no compra profilácticos, dado que los enviaba la Nación.

Es por ello que estas organizaciones decidieron presentar la nota al gobernador, para que la provincia se involucre y tome acciones ante la demanda existente en todo el territorio salteño. Toman como ejemplo lo que se hizo en Córdoba y la ciudad de Mendoza, donde se dispuso de un presupuesto que es recaudado de los juegos de azar. “Tienen el 4% del presupuesto (de lo que se recauda de ese sector) para la compra de preservativos y folletería para prevención de violencia sexual”, dijo López. Además de la fundación Orgullo LGBTIQ Salta, también participan Arpías, el Movimiento Trans Argentino, Mujeres Trans Autoconvocadas, la Fundación Trébol, TEB y trabajadoras sexuales.

Estas organizaciones le propondrán al gobernador la conformación de una comisión junto a la provincia para la creación de un fondo que esté compuesto con el aporte de aportes privados, que podrían provenir de la minería, el turismo, petroleras o exportaciones. Esos fondos serían destinados a la compra de insumos de prevención. “No somos ajenos a los difíciles momentos por los que sae pasa a nivel nacional y provincial, por lo que creemos que en forma conjunta podemos trabajar y dar respuesta a la población salteña sin distinción edad, género o condición social", sabiendo que no es un gasto, sino una inversión que reducirá estas infecciones y enfermedades, sostuvieron.

Estas organizaciones también se contactaron con otras organizaciones civiles que tienen despliegue nacional, como la Fundación Huésped, para alertar sobre lo que sucede en la provincia. La preocupación sobre las políticas sanitarias en favor del colectivo LGBTIQ se incrementó cuando se conoció el proyecto de Presupuesto 2025, que no contempla fondos para la medicación de personas que conviven con el VIH.

A ese contexto, López sumó la alerta sobre el crecimiento de los casos de sífilis en la provincia. “Pidiendo las estadísticas del año pasado, sabemos que se incrementó casi un 70% las sífilis en la provincia”, denunció. Según esa información, de enero a junio de este año, hubo 115 casos de sífilis en embarazadas; 24, de sífilis congénita, y 228, de VIH. “Esto aumentos se deben contrarrestar con campañas efectivas de prevención de promoción de la salud”, aseguraron las organizaciones.

El escrito que se le presentará a Sáenz también será remitido a la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, la Municipalidad de la ciudad de Salta y el Concejo Deliberante de Salta. También tienen previsto pautar reuniones con legisladores nacionales para elevar la preocupación al Congreso. Más de 1500 firmas que acompañarán la denuncia y el pedido a la provincia.