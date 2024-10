El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Eduardo Toniolli aseguró que está en el pueblo generar una "masa crítica" para ponerle un "límite" a las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

Para el legislador santafesino "es importante ver la dinámica que se va estableciendo en el Congreso y, sobre todo, interpretarla por la acción del afuera, es decir por lo que pasa entre el Palacio y la calle".

"Porque sin esa masa crítica que se reúne, por ejemplo, en defensa del presupuesto universitario, no sería posible que se reuniera paralelamente una masa crítica en el Congreso", argumentó Toniolli, en diálogo con la 750.

"Esos dos tercios que se obtuvieron (en el Congreso) son el reflejo de esas movilizaciones de un sector de la sociedad en temas sensibles de nuestro pueblo", remarcó.

Además, el diputado de UxP sostuvo que al presidente Javier Milei pareciera no preocuparle el creciente rechazo social a su gestión. "Lo importante es lo que se está gestando en la calle, el rechazo a las políticas de ajuste", insistió.



"Y, por otro lado, un Gobierno que no tengo dudas que no va a negociar, no va a retroceder y para el que, no hay lugar en su proyecto de país, para la educación universitaria, porque es uno que solo cree en la Argentina como fuente de recursos naturales, estratégicos para el resto del mundo", sentenció.

"Milei va a llegar hasta que nuestro pueblo le diga donde está el límite. El freno fuerte a lo que está haciendo Milei no va a venir de la política ni de la Justicia, sino de la calle", cerró.

Contra la sociedad amarreta de Milei

Más tarde, y también en diálogo con la 750, el director de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, coincidió con el diputado Toniolli. Para el funcionario de Axel Kicillof, de continuar en este camino el Gobierno se enfrentará al rechazo masivo de la sociedad. "Debiéramos nacer de nuevo para aceptar esta sociedad amarreta que te proponen. No hay todo modo que no sea la confrontación. Lo digo desde la democracia", declaró.

También se refirió a la discusión presupuestaria de las universidades y a la negativa parlamentaria que se cristalizó este miércoles en el Congreso. "No les gusta el dibujo de sociedad que las universidades plantean, que es una sociedad más horizontal. No se la bancan, no les gusta", aseveró Sileoni, quien además sacó pecho por la creación de 17 universidades públicas en todo el país durante su gestión en los gobiernos de Cristina Kirchner.

En el conurbano bonaerense, contabilizó el titular de la Dirección General de Cultura y Educación, hoy existen 16 universidades públicas en las que estudian aproximadamente 400 mil estudiantes. Mientras que en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata se mantienen las matrículas desde hace años, con 300 mil y 100 mil estudiantes respectivamente. "Estos estudiantes del conurbano son nuevos, son pibes y pibas que en un 85% son primera generación de universitarios. Esto es lo que no les gusta", remarcó Sileoni con Gustavo Campana.

En esa línea, y con el debate por el reordenamiento del peronismo sobre la mesa, el funcionario bonarense exhortó a las distintas tribus del justicialismo a unir voluntades, a "superar conservando" y "dejar los egos personales" para pensar en un proyecto común. "Estamos en condiciones de hacerlo y hay quienes lo pueden conducir, Cristina sigue siendo una conducción, no para atrás sino para adelante. Axel (Kicillof) gobierna el 40% del país. Con esas personas y otras tantas, no podemos no articular un proyecto político que le dé esperanza a la sociedad", se entusiasmó.