La diputada nacional Lilia Lemoine intentó demostrar que la economía "empezó a reactivarse" con un ejemplo poco feliz. Según contó en televisión, un excompañero de trabajo le contó que, a pesar de haberse recibido de arquitecto, en el último tiempo empezó a trabajar como chofer para una aplicación de transporte de pasajeros porque no llega a fin de mes. "Por su puesto, votante nuestro", celebró la legisladora.

Si bien "le falta a muchos sectores", en otros la economía sí "empezó a reactivarse", comenzó su exposición la exmaquilladora del presidente Javier Milei. "Empecé a recibir comentarios de gente, no es para festejar porque todavía hay gente a la que todavía le va mal, pero me están diciendo 'che, sabes que me está yendo muy bien, empecé a vender de nuevo'", aseguró Lemoine.

"Hoy me encontré con un compañero de trabajo de cuando tenía 20 años, trabajábamos juntos en un call center, me reconoció, nos pusimos a charlar de un montón de cosas y me dijo 'che, estoy manejando un Uber, soy arquitecto'", contó la excosplayer ante la escucha atenta de sus interlocutores.

De a cuerdo a lo relatado por Lemoine, la decisión de trabajar para una aplicación de transporte de pasajeros a pesar de tener un título universitario se debe a que la actividad en su sector "bajó" en los últimos meses. "En este momento no me alcanza para pagar la tarjeta y manejo Uber", habrían sido las palabras de su excompañero de trabajo.

Pero el relato no terminó ahí. Lemoine detalló que "por su puesto" esa persona había votado a La Libertad Avanza en las últimas elecciones presidenciales, al igual que "la mayoría de la gente que maneja Uber". "Es un cambio de paradigma, pero yo puedo mantenerme con esto", fue, según la legisladora, la justificación que encontró su amigo para ver con buenos ojos el cambio de actividad.

El ejemplo que citó la diputada nacional refleja la realidad de muchos argentinos. Según el centro de Estudios CIFRA-CTA, en el primer trimestre del año produjo una caída de 655.000 puestos de trabajo respecto al trimestre anterior.

Puntualmente, el sector de la construcción se registró el mayor retroceso: entre noviembre de 2023 y mayo de 2024 se recortaron el 14,6% de los puestos de trabajo. "La suspensión de la obra pública aparece como el factor más relevante para explicar este desempeño", aseguran desde el centro de Estudios.

"En una economía que ya mostraba signos negativos desde septiembre de 2023, la recesión se profundizó debido a las medidas implementadas por el nuevo gobierno, especialmente la fuerte devaluación de la moneda y el drástico recorte en el gasto público", indicaron los autores del informe.



