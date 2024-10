Franco Colapinto sufrió con un Williams muy indócil y no pudo superar la Q1, por lo que este domingo deberá largar en la decimosexta posición en el Gran Premio de México en el autódromo Hermanos Rodríguez. Esta es la segunda vez consecutiva que el argentino no pudo superar la primera tanda clasificatoria, aunque esta vez se fue visiblemente molesto con el rendimiento de su auto. "Fue un desatre, imposible controlarlo", se quejó.

Luego de dos salidas con un auto que se le iba mucho de cola en las curvas lentas, Colapinto registró un tiempo de 1:17,558 y estuvo a 151 milésimas de superar el corte para la Q2. Visiblemente molesto con la situación, el argentino apenas respondió en la rueda de prensa, muy lejos de su habitual buen humor y locuacidad. "Fue muy mal el balance, no podía doblar el volante y perdía la parte de atrás y se va muy lento en F1 cuando pasa eso. La verdad que fue un desastre, imposible controlarlo, iba muy mal el auto", explicó el argentino, que se mostró preocupado por lo que vendrá en carrera. "A pelearla, veremos mañana. Primero hay que solucionar el problema que tengo porque si el auto sigue así, no voy a durar tres vueltas. No sé qué vamos a poder hacer”, dijo Colapinto, que había andado mejor en el ensayo 3 con el decimotercer puesto.

El que sí tuvo una buena clasificación fue su compañero de equipo, el tailandés Alexander Albon, quien llegó hasta la Q3 y comenzará la carrera en la novena posición, con buenas chances de volver a sumar puntos tras los malos resultados en Singapur y Estados Unidos. Albon marchaba séptimo en la Q2, con un tiempo que probablemente no le iba a alcanzar para terminar la sesión entre los 10 primeros, pero un choque del japonés Yuki Tsunora (Racing Bulls) provocó una bandera roja que motivó que ningún otro piloto pudiera mejorar su tiempo.

La pole position para la carrera que se largará este domingo a las 17 la hizo el español Carlos Sainz, que con un registro de 1m15s946 que superó al Red Bull de Max Verstappen y el McLaren del Lando Norris. Las grandes decepciones de la clasificación fueron el australiano Oscar Piastri (McLaren) y mexicano Sergio "Checo" Pérez (Red Bull), quienes largarán en el decimoséptimo y el decimoctavo lugar, sin haber podido superar la Q1.