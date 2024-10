La senadora bonaerense y apoderada de la lista de Cristina Kirchner en las internas del PJ, Teresa García, cuestionó por la 750 la decisión de Ricardo Quintela de judicializar las elecciones en el justicialismo y afirmó que el gobernador tiene “influencias” de personas cercanas al Gobierno de Javier Milei.



“Nosotros suponíamos que estaban (en la lista de Quintela) detrás de algunas maniobras. Pero la visita de Yoma a la Casa de Gobierno, más allá de la explicación, lo que evidencia es que hay un acercamiento (con el Gobierno). Es lo que venimos diciendo”, sostuvo García.

Además, sostuvo que solo este hecho explica mejor que nada por qué Cristina debe presidir el PJ: “¿Por qué es inconveniente que los gobernadores presidan el partido? Porque sobre su cabeza tienen la motosierra de Milei y no tienen absoluta libertad en la toma de decisiones”.



“Si no, no tendríamos gobernadores que mandan a sus diputados a cambiar los votos. Y eso es porque después Milei los invita a comer un asado. Porque son sujetos de presión. Entendemos que, por esa razón, no debe ser un gobernador”, afirmó, y apuntó a Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, de Catamarca y Tucumán, por el respaldo sostenido que han brindado al gobierno libertario.

Además, en el caso particular de estas elecciones, afirmó sobre el mandatario riojano: “Quintela tuvo una actitud muy digna cuando comenzó el Gobierno de Milei, tomando decisiones que no estaban en línea con el Gobierno nacional. Luego apareció este tema”.

“Creo que Quintela tiene alrededor a una serie de personas, otras influencias, que tienen que ver con Milei y con Macri. Creo que lo han llevado a un lugar muy desagradable, que es confrontar con Cristina cuando él dijo que, si Cristina se presentaba, él no se iba a presentar”, recordó con tono crítico.

García lamentó que la interna haya derivado en una judicialización. “Creo que han tensado las cosas y hoy nos encontramos con una interna judicializada. El plazo tiene que ser muy breve, de uno o dos días, depende de lo que determine la jueza federal”, señaló.

Cabe recordar que las elecciones debían llevarse a cabo el próximo 17 de noviembre, pero luego de que la Junta Electoral advirtió que la lista de Quintela no cuenta con los avales necesarios para presentarse, el proceso fue judicializado y está pendiente de una resolución.