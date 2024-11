En medio del debate sobre la reforma de la Corte Suprema provincial, los diputados Veronica Porcelli de Baró Graf y Miguel Rabbia impulsaron un proyecto para reducir la cantidad de miembros del máximo tribunal. Ya ingresaron a la Cámara de Diputados proyectos oficialistas para ampliar de seis a siete los cortesanos.

“Estamos de acuerdo en que los miembros deben ser impares, pero creemos justo achicar el número y no ampliarlo. No podemos ampliar la Corte sólo para tener los jueces que quiere el gobernador”, señaló Rabbia en referencia a otras iniciativas que apuntan a aumentar los integrantes de la Corte de 6 a 7.



“No estamos pasando un buen momento económico ni como país ni como pueblo, por ello creemos necesario ahorrar recursos del Estado y no derrocharlos. El gobierno provincial habla de eficiencia y ahorro del gasto, ajustando a docentes, policías y médicos mientras quiere gastar más en un nuevo cortesano y toda su estructura de empleados, secretarios y relatores. Lo mismo sucede con la planta del Estado provincial, la cual triplicaron desde que asumieron”, indicó el promotor del proyecto.



En su mayoría, los máximos tribunales de Argentina están compuestos por cinco integrantes. La Corte Suprema nacional y también La Rioja, Neuquén, Río Negro, San Juan, Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires van esa sintonía; mientras que las provincias restantes recurren a conformaciones impares con distinta cantidad de miembros.