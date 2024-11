Este sábado de 12 a 21 y el domingo de 14 a 20, Morón se convertirá en un gran diván: se realizará la Primera Feria del Libro Psicoanalítico en la Asociación Cámara de Comercio de esa localidad del Oeste bonaerense (Rivadavia 18236, Morón). Estarán todas las editoriales que publican trabajos de psicoanálisis de distintas orientaciones y habrá presentaciones del libros. Se han planificado una seria de mesas redondas para las presentaciones, con temáticas como las de Infancias y adolescencias en tiempo de malestar, La escritura y el psicoanálisis, Adolescencias contemporáneas, Transmisión en psicoanálisis, Winnicott-Masud Kahn, y un panel de cierre el domingo a las 19 con el título "Rompiendo el silencio: conversatorio sobre violencias sexuales contra NNyA".

Entre autores y comentadores, serán treinta y seis psicoanalistas, de distintas líneas. Las editoriales que estarán presentes en el oeste son Lugar Editorial, Biebel, Letra Viva, Vergara, Topia, Noveduc, Grama, Tyche (Universidad San Martin), Entre Ideas, La peste de Tebas, Letraducciones, Escuela Freudiana de Buenos Aires, Actualidad Psicologica, Raices, En el Margen / Archivida, Otro cause (Rosario), Nocturna, Las Furias, Cielo Invertido Prov. Córdoba, APdeBA editorial, APA editorial, Libros del Zorzal, Miño y Davila Editores, Windu, Xoroi, Tres Haches, Laborde, JCE Ediciones, JVE Ediciones, Ediciones S&P (Santa Fe), Del Bucle y La Nave de los Locos Distribuidora.

La Primera Feria del Libro Psicoanalítico está organizada por el Grupo Psicoanalítico del Oeste, en conjunto con el bibliotecario Diego Baracat. El grupo psicoanalítico del Oeste surgió con la iniciativa de generar espacios de encuentro entre colegas desde el psicoanálisis. A partir de los encuentros que fueron teniendo, convergieron en unas jornadas para acercar libros de esa temática al Oeste "ya que en la zona no hay ni librerías específicas ni acceso muy fácil más que a través de envíos bastante costosos", cuenta Mercedes Díaz, miembro del Grupo. "En ese momento me acerqué a ver a Diego Baracat y le pregunté cómo podíamos hacer y él nos hizo de nexo con varias editoriales. A partir de ahí seguimos en contacto. Nos quedamos con ganas de hacer algo más grande que no fueran solo un par de editoriales y apareció el mensaje de Diego de organizar una Feria del Libro Psicoanalítico", explica Díaz.

Baracat es bibliotecario de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) desde hace veintiséis años. "En todos estos años, la biblioteca me permitió conocer a los dueños de las editoriales psicoanalíticas, y también me dio la posibilidad de conocer a muchos psicoanalistas. Es la biblioteca de psicoanálisis más antigua de habla hispana en psicoanálisis a nivel mundial. En ella tenemos el ochenta por ciento de material único y, entonces, vienen de todas las asociaciones ,ya sean lacanianas, no lacanianas, de un tipo de orientación o de otro porque nosotros tenemos todos los textos en español y en idioma extranjero", cuenta Baracat. Entre Baracat y el Grupo Psicoanalítico del Oeste intercambiaron experiencias y como resultado pudieron concretar este evento cultural.

"La feria tiene todos los esquemas referenciales. La idea es que estén reflejados espacios de libros y de autores. Buscamos hacer algo muy abierto, un espacio cultural y de diálogo para todos los esquemas", explica el bibliotecario. "La propuesta desde el vamos fue que fuera una atravesamiento del psicoanálisis, en general, en toda su expresión y en todas sus lecturas posibles. Por eso la estrella tiene que ser el libro psicoanalítico, no una línea o un autor. Y tratamos de que eso se transmita en cada mesa", agrega Díaz. Y Baracat agrega que lo que atraviesa la feria "es también la idea del libro como objeto de transmisión: la temática de la feria es la transmisión del psicoanálisis a través del libro", completa.

Entre las editoriales estará la española Xoroi, cuyo editor responsable es Henry Odell. "Cuando dimos el paso de distribuir en Argentina se amplió el espectro porque empezamos a contactar con autores argentinos y empezamos a publicar distintos materiales, todos relacionado con el ámbito psi; es decir, Psicoanálisis, Psicología Clínica, Psicopatología, Psiquiatría y con una perspectiva amplia. No queremos como sello editorial identificarnos con una sola corriente. Queremos publicar a todas las corrientes", explica Odell. "Si tuviera que definir en una sola frase el proyecto de Xoroi, es el diálogo del psicoanálisis con otros discursos", plantea. El editor destaca como una de las estrellas que estará en la Feria el Vocabulario de Psicopatología (dos volúmenes), coordinado por José María Alvarez. "Considero que es la obra más importante que hemos publicado a lo largo de nuestra trayectoria. Llevó un trabajo de cinco años y es una obra fundamental para toda la gente vinculada con el psicoanálisis y la clínica", comenta el editor de Xoroi. Otro libro que estará en la feria es Clínica del exceso, del psicoanalista italiano Domenico Cosenza. "Acaba de salir publicado y está teniendo una aceptación muy grande, sobre todo porque Domenico es uno de los grandes del psicoanálisis lacaniano, muy respetado", subraya Odell.

Otra de las editoriales que estará en la feria es En el Margen. La psicoanalista Helga Fernández explica: "En el Margen nació hace diez años con la necesidad de componer un espacio para publicar sorteando la censura, las autocensuras y los disciplinamientos institucionales. Tiene dos partes. Una es En el Margen Revista (tenemos 1300 suscriptores, además de los lectores asiduos). La otra parte es En el Margen Editora, donde publicamos libros, y ya llevamos publicadas siete obras". Todos esos libros estarán disponibles a la venta este fin de semana. Algunos de ellos son Una especie de monstruo,. del chileno Manuel Coloma; Como puedo, de la española Macarena Trigo, y Un marido para Berta, del paraguayo Ever Román. El domingo a las 15, Fernández presentará su último libro La hiperstición: la más nueva de las letosas, en una mesa de la que también participarán Patricia Martínez y Viviana Garaventa. "Intenta mostrar cómo la hiperstición es una realidad que está creada de manera sintética, sin el consenso ni el lazo social y que está implementada a través de la amplificación del algoritmo", explica la autora.

También estará Tyché, una colección de libros de psicoanálisis que pertenece a la editorial Unsam Edita, de la Universidad Nacional de San Martín. "Es una colección de libros incluida dentro de las áreas que tiene el Centro de Estudio Psicoanalítico. Son libros de psicoanálisis de orientación lacaniana, cuyos autores son todos miembros de la Asociación Mundial de Psicoanálisis o pertenecen al campo freudiano. Ya se han publicado treinta libros", cuenta la responsable de la colección Tyché, Damasia Amadeo. Entre los libros que se ofrecerán a la venta figura la última novedad La mujer, entre Dios y el diablo, de Luis Darío Salamone. "Es un estudio muy pormenorizado del misticismo y su diferencia con el deliro místico en la psicosis o en la histeria", comenta Amadeo. Este sábado a las 15, Amadeo presentará su nuevo libro De lo escrito a la escritura. Mi fin de análisis y el pase, en una mesa que la autora compartirá con Carlos Gustavo Motta, Diana Campolongo y Agustina López.