Casi dos meses de su exitoso sencillo FANÁTICO, Lali Espósito volvió a compartir nueva música. Se trata del tema NO ME IMPORTA, el cual integrará el futuro álbum que verá la luz en 2025, y en el que se la escucha nuevamente dentro del género pop rock y con una interpolación a una canción de Rodrigo Bueno.

"Nunca fui lo que querían de mí, y no me importa. Siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra", reza el estribillo de la canción en el que suena una melodía muy parecida a Amor Clasificado de fines de los 90, uno de los recordados cuartetos del cordobés.

La compositora revolucionó durante todo el día las redes sociales. Durante la tarde, subió en sus historias de Instagram, un video en la que se la ve en un auto descapotable por avenida Corrientes y todo un equipo de filmación. "Che están pasando muchas cosas y hoy nos tienen que seguir a muerte", avisó.

"Esta noche 21 'No me importa' en tu plataforma favorita", expresó la intérprete mientras recorría el barrio de Puerto Madero y continuaba filmando.

Luego compartió la portada de la canción junto a un link en el que decenas de fans de Lali completaron un formulario. Posteriormente, recibieron un mail en el que fueron convocados a la filmación del video en el Arena Estudio, detrás de la Usina del Arte, en La Boca. Ahí, la también actriz dio un recital que forma parte del clip, y que se espera que salga en las próximas horas.



"No voy a vivir con miedo a nacer, si voy a morir que sea más tarde. No voy a parar por miedo a correr, sé que quisieran poder controlarme. Hice todo lo que quería hacer, soy todo lo que quiero ser de grande. Y aunque nada sea como era ayer, no voy a cambiar por mucho que ladren", dice Lali en las primeras estrofas de su sencillo, que fue producido por sus frecuentes colaboradores Mauro De Tommaso y Don Barreto, y con BB Asul, entre las compositoras.





Con una duración de 2 minutos y 33 segundos, la multipremiada artista vuelve a remarcar que en esta nueva "era" se mostrará más rebelde, más madura, "más rockera" y hasta más agradecida con sus seguidores más fieles, que la apoyaron siempre en su carrera y luego de frecuentes ataques por parte del aparato político de Javier Milei y sus trolls ultraderechistas.

“Celebramos el amor y la unión, eso genera bronca en otros”





A mediados de noviembre, Lali fue destacada por Amnistía Internacional en el evento “Voces que transforman”: edición Orgullo Vivo, por su aporte en la promoción y defensa de derechos de las personas LGBTIQ+. En ese contexto, la cantante reafirmó su apoyo a la diversidad y reflexionó sobre el contexto de la comunidad homosexual.

“Gracias por este honor. Es muy emocionante porque siento que reivindico algo que es la motivación para estar vivo. No existe el te salvás solo”, expresó en su discurso, que fue ovacionado en persona y viralizado en redes sociales.



"Es muy emocionante sentirme parte de la comunidad a la que le debo tanta inspiración, belleza, luz y vida. Siempre voy a sumar mi grano de arena. Le agradezco a mi mamá que desde muy chica me empoderó. Ella siempre me dijo 'vos le podés decir al Presiente lo que sea con respeto y amor'", añadió.

Y completó: "Tengo una herramienta hermosa, que es el arte. Me expreso con algo tan luminoso como la música. Es un privilegio el lugar que puedo ocupar. Mi vida tiene sentido porque es compartida. No quiero una vida si no me siento parte de algo y quiero sentir que puedo hacer algo por otro. Celebramos el amor y la unión, eso genera bronca en otros. La belleza puede con todo".

Cristina Kirchner, al ritmo de “Fanático”

La nueva canción de Lali también se conoce días después de que se viera a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner abriendo o cerrando sus actos con FANÁTICO, con el que le respondió a Milei por su constante hostigamiento.

La primera vez que la actual presidenta del Partido Justicialista utilizó el tema fue el 17 de noviembre pasado durante el acto por el Día del Militante Peronista en Santiago del Estero. Y más recientemente, el sábado pasado en el cierre de su discurso del 11º Encuentro Nacional de Salud.

Semanas atrás, en una entrevista con el canal de streaming Luzu TV, Lali bromeó que algunas referencias se enteró por las redes sociales, mientras que otras estuvieron “pensadas para que sean agarradas”.

“Algunas (referencias) yo me enteré en Twitter. A veces igual, guarda con la rosquita y solo puso un color verde sin significado Pero muchas de las referencias son verdad y estuvieron ahí para que sean agarradas y otras que fueron inventivas popular, que me parecen muy bien”, aseguró entre risas sobre el tono de la letra y el evidente video musical con guiños al ultraderechista.

