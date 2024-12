El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) emitió una opinión consultiva que establece criterios legales y estándares de inclusión para garantizar el acceso libre de discriminación a baños públicos para personas trans y no binarias en la capital mexicana.



El pronunciamiento responde a las crecientes denuncias de discriminación y violencia hacia las personas trans y no binarias en el acceso a baños públicos, explicó el Copred en un comunicado.



"El acceso a baños debe ser garantizado de acuerdo con la identidad de género de cada persona", expuso la dependencia, y advirtió de que negar este derecho constituye una violación a la Constitución mexicana y a diversos tratados internacionales.



Asimismo, hizo un llamado a "eliminar las barreras estructurales que impiden el ejercicio pleno de estos derechos, lo que incluye la implementación de medidas de sensibilización y políticas de inclusión, y a aplicar medidas activas para prevenir la violencia y discriminación basada en la identidad de género".



"Excluir o impedir el uso de los baños de acuerdo con la identidad o expresión de género de una persona es discriminatorio y viola el derecho a la igualdad y no discriminación", alertó el Copred.



Además, señaló que "imponer restricciones en el acceso basadas en características personales constituye una forma de segregación discriminatoria", que no solo afecta la dignidad humana, "sino que también infringe principios de igualdad al perpetuar barreras sociales y económicas que excluyen injustamente a las personas trans y no binarias de la vida pública".

Los criterios para los baños públicos inclusivos

La opinión consultiva 'Discriminación a Personas Trans y No Binarias en el uso de baños públicos en la Ciudad de México' buscaEntre estos criterios, está, además de que los baños deben contar con un diseño accesible con facilidades para personas con movilidad reducida, rampas y otras adaptaciones.Así como conPor otro lado, el Copred emitió una serie de, como la modificación de leyes locales para asegurar que todos los baños públicos sean inclusivos.La opinión consultiva también, promoviendo el diseño de baños neutrales al género y eliminando la segregación basada en identidad o expresión de género.