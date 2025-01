El Argentina Open celebrará, del 8 al 16 de febrero próximos, nada menos que sus 25 ediciones consecutivas en el mítico Buenos Aires Lawn Tennis Club. Para el venidero festejo anunció este martes una lista de participantes que bien podría representar la de un torneo de mayor envergadura.

El desglose general, insuficiente para dimensionar el valor de la lista, arroja que habrá tres jugadores entre los 20 primeros del ranking ATP, un total de once del top 50 y seis argentinos -dos de ellos ex campeones-, a los que se podrían sumar más desde la clasificación.

El detalle es asombroso: los dos máximos preclasificados del certamen que abrirá la gira sudamericana de ATP sobre polvo de ladrillo, una semana después del novedoso Rosario Challenger, serán el alemán Alexander Zverev, 2° del mundo y doble finalista de Grand Slam, y el danés Holger Rune (13°; ex 4°).

Las dos figuras estarán acompañadas por otros jugadores de elite como el italiano Lorenzo Musetti (15°) los chilenos Alejandro Tabilo (26°) y Nicolás Jarry (36°).



Martín Jaite, el director del torneo, le dijo a este medio, en diciembre pasado, que no alcanza con los extranjeros para tener un evento atractivo: "Los extranjeros le dan un plus al certamen. Pero además están los argentinos como Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, que son los protagonistas principales, porque tener a un top ten y no tener argentinos no sirve. La gente siempre quiere que gane un argentino, los quiere ver a ellos, ya que el resto del año los mira por televisión".

Báez (28°), Cerúndolo (31°), Etcheverry (38°), en efecto, serán los tres arietes principales entre los aspirantes locales, aunque habrá mínimo otras tres piezas interesantes: Mariano Navone (47°), acaso el jugador con mayor proyección de la pasada temporada; el campeón defensor Facundo Díaz Acosta (73°) y nada menos que Diego Schwartzman, el ex 8° del mundo y ganador de la edición 2021 que, una semana después de jugar el Rosario Challenger, colgará la raqueta en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.



El foco del futuro estará puesto de lleno en una figura que promete romper con todos los esquemas en el circuito. Se trata del brasileño Joao Fonseca, de 18 años y 112°, que viene de dar un batacazo de calibre mundial en su debut en Grand Slams en el Abierto de Australia: derrotó al ruso Andrey Rublev (9°) y será el top 100 más joven desde Juan Martín Del Potro en 2006 -en dos semanas aparecerá como mínimo en el 98° puesto-.

El fenómeno Fonseca decidió ingresar al cuadro principal a través de un beneficio diferente: jugará como Special Excempt gracias a un nuevo programa creado por la ATP para los Next Gen menores de 20 años que estén dentro del top 250 del ranking mundial. El ATP 250 de Buenos Aires, por jugarse en una semana calendario que tiene otros dos torneos -Marsella y Delray Beach-, dispone de un espacio para un jugador que cumpla con los requisitos.

La lista oficial



1. Alexander Zverev (2)

2. Holger Rune (13)

3. Lorenzo Musetti (15)

4. Alejandro Tabilo (26)

5. Sebastián Báez (28)

6. Francisco Cerúndolo (31)

7. Nicolás Jarry (36)

8. Tomás Etcheverry (38)

9. Pedro Martinez (44)

10. Luciano Darderi (45)

11. Mariano Navone (47)

12. Roberto Carballés Baena (57)

13. Alexandre Muller (58)

14. Jaume Munar (62)

15. Corentin Moutet (69)

16. Facundo Díaz Acosta (73)

17. Thiago Seyboth Wild (79)

18. Diego Schwartzman (WC)

19. João Fonseca (SE/NG)

