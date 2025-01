En un mes se vence el mandato de la titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) y no hay quién la reemplace porque el Congreso no constituyó la comisión Bicameral que se encarga de las designaciones. Están las cinco representantes de la Cámara de Diputados, pero nada se sabe del Senado. El 28 de febrero, Marisa Graham culmina su ciclo de cinco años al frente de ese organismo y hay riesgo de acefalía, con todo lo que eso implica, como la pérdida de una decena de demandas colectivas que incluyen, por ejemplo, el acceso al agua potable en Salta para más de 320.000 o el amparo para que el Gobierno entregue medicación para los niños con enfermedades de alta complejidad, en los que se incluyen tratamientos oncológicos. En diálogo con Página/12, Graham advirtió que se quedará en el cargo el 1 de marzo hasta tanto el Parlamento defina su reelección o señale a una nueva persona al frente. Mientras tanto, el reclamo de varias organizaciones a la cámara alta, y a su presidenta Victoria Villarruel, para que habilite la comisión. Además, un pedido a la Justicia para evitar que el organismo quede sin representación.

¿Cuál es la situación de la Defensoría?

Todo el 2024 estuvimos esperando que se constituyera la bicameral, nos costó mucho más que otros años. Hubo un grupo de diputadas de todas las fuerzas políticas que lograron que Martín Menem las designara y le pase el expediente al Senado. Pero ahí no hubo acuerdo o no se impulsó. Se enviaron cartas de otras personas y de organismos para alertar sobre la continuidad. Algunas fueron dirigidas a Villarruel y, otras, a los jefes de los bloques. Pero por primera vez, en todos los años desde que existe la Defensoría, no tuvimos bicameral.

¿Qué pasará entonces el 28 de febrero cuando venza su mandato?

El primer mandato es de 5 años con la posibilidad de una reelección por 5 más por una única vez. Lo dice el artículo 51 de la Ley Nacional 26.061. Yo tengo la posibilidad de reelegir, pero nadie tampoco me preguntó. Estamos en esa disyuntiva, frente a eso la ley tampoco dice qué se puede hacer en un caso de posible acefalía. Es por eso que sacamos una resolución donde reformamos nuestro reglamento y, de alguna manera, reglamentamos la posibilidad de finalización del mandato sin reelección y/ o nueva elección de sucesores.

¿La reelección la define la bicameral?

Sí, lo que hicimos nosotros en ese reglamento es decir: “Atento al silencio de la ley, porque no dice nada sobre una posible acefalía, y que no se constituyó la Bicameral, vamos a continuar en el mandato hasta que la Bicameral, o la Cámara de Diputados, o la Cámara de Senadores, por que tenemos la dependencia funcional con el Poder Legislativo, nos digan cuál es el temperamento a seguir”. Pero en principio, no podemos irnos y dejar una cantidad de causas sin alguien que las impulse. Mi adjunto, Juan Facundo Hernández, y yo no somos abogados o abogadas del niño, somos los actores en las acciones.

¿Entonces se van a quedar en sus puestos el 1 de marzo?

Pensamos seguir porque justo el 1 de marzo se reanudan las ordinarias y ya estaría vencido el primer mandato. Hicimos esa resolución a la luz de estos vacíos que tenemos que no dependen de nosotros. La mora es del Senado porque Diputados designó sus cinco integrantes. En los bloques no hubo acuerdo para constituir la Bicameral y la presidenta de la Cámara ( Victoria Villarruel) no los instó a que lo hagan.

¿Cuál es el riesgo de la acefalía?

Además de todas las actividades que desarrolla la “Defe”, que son múltiples, el tema más complejo son las causas que tenemos iniciadas. Las individuales, pero sobre todo las colectivas que implican una gran cantidad de niños y niñas. Por ejemplo, el amparo por la mortalidad infantil y el acceso al agua potable y a las comunicaciones de la niñez wichí. O el amparo por el tema de los comedores o por los medicamentos oncológicos o para enfermedades poco frecuentes (Nota del diario: para que el Gobierno entregue la medicación que está interrumpida). También hay habeas corpus que interpusimos en casi la mayoría de las provincias donde hay adolescentes no punibles privados de libertad.

Ante ese riesgo, el colectivo "Infancia en Deuda" presentó una medida cautelar contra el Congreso y, mientras tanto, la Justicia imponga a una persona que asuma las funciones en la Defensoría.

Les agradecemos por la preocupación, pero una intervención judicial es lo último que nosotros pediríamos. La verdad, que pedirle a un juez, encima en lo Contencioso Administrativo Federal, que sea el que designe a una persona idónea que tendría que hacer un concurso... Nosotros preferimos otra solución. Está bien porque moviliza y porque salió en la tapa de los diarios, pero después es confuso. Este amparo no estaría ayudando porque da intervención judicial para establecer a una persona idónea y eso implica a alguien que no cumple con la ley como cumplimos con Facundo. Yo me presenté a un concurso, lo gané y éramos más de 200 en la primera audiencia pública. El problema de las causas es que pueden perimir, puede haber caducidades, ¿Quién las sigue?

Pasó un año del gobierno de Milei, ¿cómo evalúa su política con respecto a las infancias?

En algunas cosas estuvo muy bien, lo primero que hizo fue duplicar la Asignación Universal por Hijo, que estaba muy retrasada. También duplicó la tarjeta Alimentar, que es algo que veníamos pidiendo, junto con ampliar la tarjeta a familias con hijos hasta los 17 años, ahora cubre todo la minoridad. Eso lo aplaudimos. El tema es que después, en los primeros dos meses, hubo una inflación muy grande. Pero hay otras cuestiones que nos preocupan: los desmantelamientos de los Centros De Referencia, que toda la gente que era de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia y estaba en las provincias fueron suspendidos o desvinculados. El Centro de Acceso a la Justicia, donde muchas familias o adolescentes iban a pedir asesoramiento legal. Eso lugares tenían la ventaja de estar en el territorio, donde no llega nadie. Otro tema que nos preocupa es el posible cierre de los centros de desarrollo infantil, que no sabemos si van a tener o no las mismas funciones para los chicos y si todo ese personal tan capacitado va a seguir.