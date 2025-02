El fuego no da respiro a los bosques de Río Negro, Neuquén y Chubut: consumió más de 20 mil hectáreas. Hoy sin cinco grandes focos: el Parque Nacional Lanín en Neuquén --2700 hectáreas quemadas--, el Parque Nacional Nahuel Huapi --8 mil-- y el paraje Mallín Ahogado en Río Negro --2700-- , Epuyén --3500-- y Atilio Viglione en Chubut (3200 ha). El fuerte viento no deja que los brigadistas puedan meterse en los focos de incendio y trabajar desde adentro. Así, el fuego avanza sobre áreas de más difícil acceso.

Macarena Mendoza hace cinco días que no duerme, como todos en su barrio. Es vecina de El Bolsón y profesora música en escuelas de la zona. Mientras conversa por teléfono con Página/12, desde la vereda de su casa ve un humo blanco y denso que se acerca desde los bosques. "No podemos más. Hay infancias y adolescencias en shock, madres que no duermen, aviones volando sobre nosotres, humo y ceniza, rostros llenos de hollín, vecines organizades haciendo viandas, un montón de personas dándolo todo: salvando sus casas, armando espacio para niños, haciendo colectas para comprar motobombas y mangueras", relata y toma velocidad mientras avanza en la lista.

El incendio empezó el jueves en un sendero cercano al Cajón del Azul: "En esa zona no hay tendido eléctrico, no hubo tormentas, por lo cual se entiende que el incendio se generó por acción humana, ya sea negligencia o intencional. Eso lo determinará la justicia", cuenta. Para ella, el contexto es complejo para aventurar una hipótesis: no descarta que sea intencional porque se juegan grandes intereses (inmobiliarios, por ejemplo) y tampoco un descuido, un cigarrillo mal apagado, una botella descartada en un lugar incorrecto o un fuego donde no se debe. Sólo en El Bolsón ya se perdieron 100 casas y en Mallín Ahogado hubo una víctima fatal. Pero el incendio está lejos de cesar.

Ahogar el fuego

Macarena resalta el cuidado entre vecinos y el trabajo comunitario. También, entre la angustia y la rabia, se pregunta: "¿qué clase de cuento macabro es este en el que una familia que perdió todo en el incendio de la semana pasada, siente culpa por no poder ayudar a otra que está en esa misma situación hoy?".

El jefe del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Bariloche, Orlando Báez, confirmó lo que venían diciendo los especialistas ambientalistas: faltan medios y para atender a un incendio, se desatiende otro. "Esto no nos puede seguir pasando porque, dicho en criollo, ‘estamos desvistiendo un santo para vestir a otro’ y la realidad es que se necesita una mayor cantidad de elementos, tanto en personal como en los medios aéreos, para poder atender lo que nos está, lamentablemente, pasando en la Patagonia. Tomamos conocimiento de incendio en el Parque Lanín en Neuquén y en Chubut. Es alarmante y preocupante".

"Si bien los brigadistas estaban en una situación laboral precaria y los recursos eran escasos, el recorte lo empeoró", apuntó Mendoza. Con la decisión del Gobierno Nacional de aplicar el presupuesto de 2023 para el año pasado, el capital disponible para manejar el fuego alcanzó para aún menos y la prevención quedó a consideración de las provincias.

Distintas personas advirtieron que el daño en los bosques no sólo impacta en la flora y fauna, sino también en las economías locales. Los gobernadores patagónicos -incluyendo a Tierra del Fuego, Santa Cruz y La Pampa- firmaron un acuerdo de trabajo conjunto porque las tres provincias están siendo duramente afectadas y esto obliga a "dar una respuesta regional, unificada y coordinada". Si bien prometieron fortalecer las tareas de prevención y control de incendios, en el comunicado no dejaron claro ninguna medida puntual.

Las gobernaciones de la provincia de Chubut y de Río Negro se adelantaron a los resultados de los peritajes para decir que los incendios fueron intencionales y alimentaron un enemigo interno. El gobierno de Chubut no dudó en acusar a una comunidad mapuche, a la que había desalojado recientemente.

Macarena Mendoza confía en sus vecinos: "En la zona de El Bolsón y todo lo que es la Comarca Andina, hay un montón de comunidades mapuches. Convivimos todos los días, somos compañeros y nos cruzamos en los trabajos, en el supermercado... Nosotros no creemos que nadie de la comunidad haya sido capaz de atentar el bosque. Es como atentarse a sí mismos. No tiene sentido. Nosotros, los que vivimos acá, nos conocemos todos, convivimos todos los días, todo el año --incluso en el invierno con la nieve-- y sabemos que nadie de la comunidad mapuche sería capaz de hacer algo así".

En la madrugada del lunes, los Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn declararon como controlado un incendio en una zona rural que consumió 30 mil hectáreas de pastizal y monte bajo. En los próximos dos días se mantendrán guardias de cenizas.

Informe: Natalia Rótolo.