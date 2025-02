Con el cierre de la edición 2025 del programa Escuelas de Verano bonaerenses, la atención de la cartera educativa provincial se centra en el inicio del ciclo lectivo 2025, previsto para el próximo 5 de marzo. Con ese horizonte en la mira, Alberto Sileoni destaca el trabajo del gobierno provincial que desde 2019 ya ejecutó más 8 mil obras en edificios escolares. "Venimos trabajando mucho en la infraestructura de un sistema educativo tan vasto como el bonaerense, que tiene más de 12 mil edificios que están sobreutilizados", explicó el funcionario en diálogo con Buenos Aires/12.

En esa línea, destacó que actualmente hay 32 edificios escolares en construcción, muchos de los cuales estarán finalizados para marzo o a lo largo del año. No obstante, reconoció que persisten deudas en materia edilicia y que existen escuelas que aún requieren mejoras estructurales.

En términos pedagógicos, el inicio del ciclo lectivo traerá cambios en la educación secundaria, como la modificación del régimen académico y la implementación de boletines oficiales con criterios más flexibles para evitar la sobrecarga de los estudiantes y docentes.

El ministro también se refirió a la relación con el gobierno de Javier Milei, a quien acusó de desatender las necesidades del sistema educativo: "Todo esto se desarrolla en el marco de un gobierno nacional desertor, un gobierno que ha abandonado, entre otras cosas, a la educación, que la ha abandonado objetivamente, que no le importa la educación y las argentinas, que no invierte en educación".

Entre las medidas más preocupantes tomadas por la administración nacional, Sileoni recordó la eliminación del Fondo de Incentivo Docente, la reducción de partidas para educación técnica y la discontinuación de programas de distribución de libros y tecnología en las escuelas. De cara al desarrollo de este año, señaló que la incertidumbre respecto al presupuesto provincial podría ralentizar el crecimiento del sistema educativo en Buenos Aires.

"Evidentemente el sistema educativo va a seguir creciendo en la provincia de Buenos Aires, pero crecerá con menor intensidad. No tenemos los elementos económicos, los recursos económicos como para que siga creciendo al ritmo que creció en los primeros cuatro años de la gestión del gobernador", alertó.

El debate educativo

En un contexto de confrontación con el oficialismo nacional, Sileoni anticipó que la educación podría convertirse en un eje central del debate político en los próximos meses de cara a las elecciones legislativas, especialmente en torno a temas sensibles como la Educación Sexual Integral (ESI), cuyo contenido fue fuertemente criticado por el ala libertaria en los últimos meses de 2024.

"Es probable que hagan de la educación uno de los temas de discusión y de campaña. Bueno, estamos como estuvimos, dispuestos a dar las discusiones que tengamos que dar. Nosotros no creemos que en las escuelas bonaerenses haya adoctrinamiento, más allá de algún episodio. Nosotros vamos a seguir insistiendo en trabajar sobre los aspectos de memoria, verdad y justicia. Vamos a seguir trabajando en diálogo con las familias respecto de la educación sexual integral", afirmó.

El balance del programa de verano

El programa Escuelas Abiertas de Verano 2025 llegó a su fin en la provincia de Buenos Aires, con un acto de cierre que tuvo lugar en Lomas de Zamora. Este año, la edición contó con 140.000 participantes en toda la provincia, distribuidos en 1.746 sedes, de las cuales 1.681 fueron escuelas y 65 correspondieron a contextos de encierro. Además, se designaron 1.681 directores, 4.628 docentes, 925 docentes de educación especial y más de 900 guardavidas para garantizar el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y pedagógicas, según informaron desde la cartera provincial a Buenos Aires/12.

Más allá del enfoque recreativo, Escuelas Abiertas de Verano también cumplió un rol clave en el acceso a la alimentación y la salud, según indicaron desde la cartera educativa. En conjunto con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el programa garantizó la provisión de viandas y almuerzos en todas sus sedes mediante los programas MESA y SAE. Además, los niños y adolescentes participaron en iniciativas como contra el bullying, lectura, talleres de ajedrez y robótica, entre otras propuestas culturales y deportivas.

Sileoni subrayó que el programa no solo asegura el derecho a la educación y la recreación, sino que también promueve el acceso a experiencias que muchas familias no pueden costear: "Nosotros creemos que para los pibes en el verano el agua es un derecho y la gran mayoría de ellos y de ellas no pueden satisfacer este derecho en sus casas y todos sabemos los valores de las colonias privadas, son valores prohibitivos”.