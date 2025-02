El titular de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard, contó qué va a pasar con las dos torres de lujo que tributaban como terrenos baldíos en Tigre y de las cuales, uno de los departamentos, es propiedad del mediático Alex Caniggia, quien contó los detalles de su nueva vivienda de lujo, aunque luego se confirmó que estaban sin declarar.

“Es un complejo que nosotros venimos haciendo el seguimiento desde que está en desarrollo y construcción y, una vez que el complejo está en condiciones de habitabilidad, hay un plazo establecido por ley en donde el desarrollador puede hacer la declaración jurada de las modificaciones que ha hecho en la partida; si no lo hace, la agencia por oficio tiene que comunicarle e intimarlo al contribuyente a que la presente”, señaló Girard en declaraciones a la 750.



Y agregó: “Para hacer eso tenemos que ir y hacer un relevamiento del metraje. En este caso hemos ido tres veces, no logramos ingresar, y finalmente el viernes hicimos un vuelo con drones y desde la zona junto con información que teníamos del desarrollador estimamos un metraje que son 30 mil metros cuadrados construidos de departamentos más 5 mil metros cuadrados de cocheras en dos subsuelos que no están declarados, figuran como baldíos”.

Las construcciones corresponden a los edificios Sky One y Sky Two, situados en el exclusivo complejo Remeros Beach, un emprendimiento inmobiliario con laguna artificial y amenities premium. A pesar de que cada unidad tiene un valor de hasta 4.000 dólares por metro cuadrado, sus propietarios tributaban como si los inmuebles no estuvieran edificados.



“Los propietarios no deben tener escritura, porque si no está presentado el trámite para constituir la parcela como PH y luego subdividir evidentemente las condiciones de habitabilidad están dadas, pero el derecho de propiedad es precario”, expresó el titular de ARBA.

“Son propiedades de lujo, es un negocio claramente orientado al segmento ABC de altos ingresos, y por lo tanto hay mucha riqueza invertida, pero que no paga los impuestos que corresponden”, advirtió.



“Como no nos dejaron ingresar, tuvimos que estimar un metraje y notificar a la empresa. La empresa tiene un plazo administrativo para responder y sino tenemos que iniciar el procedimiento de oficio, le cobramos la multa correspondiente. Si el proceso avanza y la empresa no hace la declaración jurada, las multas van siendo cada vez más altas”, cerró.

Alex Caniggia compró uno de los departamentos de lujo declarados como terreno baldío

Alex Caniggia publicó días atrás un video en su cuenta de Instagram en el que fanfarronea sin pudor su vida de multimillonario y se burla de la vida del común de los trabajadores. En estas imágenes, se aprecia parte del costoso departamento y los alrededores de los edificios Sky One y Sky Two, situados en el exclusivo complejo Remeros Beach, un emprendimiento inmobiliario con laguna artificial y amenities premium.



Según cuenta en el video, aquel departamento, que habita con su esposa, la influencer y modelo Melody Luz; y una bebé fruto de su relación; tiene un valor de "368 mil dólares".







"Estamos masivos, bro, a otro nivel", grita en su video el exconductor del canal de streaming oficialista Carajo. Tras arrojar billetes de pesos al aire y presumir el poder desenfundar celulares nuevos marca iPhone, Caniggia asegura: "Me gusta que me critiques, porque eso significa que tu miserable vida no vale nada".



El video del exparticipante de Master Chef Celebrity se hizo viral en las redes sociales por promocionar las lujosas torres de en la localidad bonaerense de Tigre con la leyenda "El que tiene plata hace lo que quiere".