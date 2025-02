Mientras los bomberos trabajan intensamente para combatir el fuego en Río Negro, los vecinos y activistas denuncian que se está haciendo una "caza de brujas" para aparentar ante la opinión pública que ya hay una solución al drama que azota al sur patagónico. Así fue como el gobierno provincial vendió -y varios medios compraron- que ya habían encontrado a tres de los culpables que iniciaron las llamas en El Bolson, los que transitan las calles del pintoresco pueblo rionegrino saben que los detenidos no solo no son culpables sino que se trata de voluntarios para tratar de apagar el brutal incendio. Así fue que la comunidad se juntó en la Comisaría 12 de la localidad para protestar por el irregular arresto, pero lo único que recibieron fueron palos y hasta boleadoras.

Todo empezó cuando el fiscal de la causa ordenó la detención de los tres sospechosos de iniciar el incendio. Son tres vecinos de El Bolsón: Tomás, Fabián y un tercer residente que aún no trascendió el nombre. La culpabilidad de los tres sujetos era confirmada por la mayoría de los medios, aunque desde la fiscalía y la comisaría se negaban a dar más información.

Pero lo que no llegó a los grandes medios fue lo que recolectaron las crónicas locales: los testimonios de los residentes de El Bolsón señalaban que los hombres fueron detenidos solo por estar cerca del epicentro de las llamas. Pero esa movilidad tenía sentido: eran voluntarios que trataban de apagar las llamas. La denuncia generalizada entre los vecinos es que con estas detenciones a brigadistas, el gobierno y el poder judicial pretenden correr de foco de lo que, verdaderamente importa ahora en la comarca, que es combatir el fuego. "Ya lo vimos con otros incendios, con otras situaciones, buscan dividir y crear problemas. La policía, lo que sea, casi siempre la respuesta que dan tiene que ver con tomar un perejil y hacer de cuenta que están haciendo algo, que están realizando algo que tenga que ver con solucionar o encontrar algún culpable de todo esto", describió uno de los vecinos alojados en la comisaría.

Caso 1: Tomás

"Me acerqué porque a Tomy lo conozco desde que es chiquitito. Más allá de ser papá de una alumna mía, es amigo de la familia. Ahora están diciendo que agarran a cualquier perejil, que no es ningún perejil. Es una persona súper comprometida. Me lo encuentro en todas las movidas que hay para fortalecer la comunidad. Es una persona que está trabajando en el fuego desde que empezó. Mis hermanos estuvieron trabajando con él en el fuego en estos días. Soy amiga de la familia. Yo pongo las manos en el agua por Tomy, no en el fuego por el contexto", aseguró una amiga de Tomás, uno de los detenidos, en testimonio con la FM Alas, una estación local.

Además, la mujer se refirió al clima de sospechas, incertidumbre y noticias falsas que se está generando desde el gobierno provincial y nacional, en colaboración con los medios hegemónicos: "Me tiene muy angustiada toda esta campaña de odio. Super preocupada la gente que comparte estupideces, los medios que promueven estupideces, la incitación a la violencia que hay desde todos los gobiernos y hasta desde la gente que anda a pie. Me arribé acá como para estar, para enterarme", agregó la mujer presente en la manifestación frente a la Comisaría 12.

Caso 2 (y 3): Fabián y su compañero

FM Alas también entrevistó a allegados de Fabián, otro de los detenidos, y sostuvo: "Están acusando a personas que no tienen nada que ver. Fabián hace 5 días que se está levantando a las 8 de la mañana para ir a pagar el fuego. Y hoy lo detuvieron. Yo salí de mi trabajo y me vine a la comisaría para ver qué pasaba. Están acusando a gente que no tiene nada que ver. Y no agarran los verdaderos que están allí en el incendio".

Y relató como el acusado-detenido colaboró con las tareas de rescate: "Yo lo llevé a una chacra a Wharton, a él, que estaban trabajando en una chacra que salvaron la casa, salvaron las ovejas, los animales que estaban ahí, el primer día. Vine a declarar acá, a presentarme en la comisaría para ver si me escuchaban".

Respecto al tercer detenido, de quien no trascendió el nombre, se trata de un compañero de Fabián que estaba parando en su casa y ayudando en el combate de los incendios. El hombre sería oriundo de Neuquén.

El fuego crece, la violencia también

Desde que comenzaron los incendios, en la zona Mallín Ahogado, en El Bolsón, el fuego ya consumió 2700 hectáreas y más de 70 casas. Además, alrededor de 800 turistas fueron evacuados de refugios de montaña. Y hay que lamentar una víctima fatal: un hombre mayor, Ángel Reyes, que se había negado a evacuar.

Desde las voces oficiales aseguran que los incendios fueron intencionales (aunque aún no están los peritajes), e indicaron que "no quedarán impunes".

Con el correr de las horas, mientras el fuego avanza, las sospechas son cada vez mayores respecto a los supuestos responsables, con denuncias de falsas acusaciones y movidas mediáticas. Al tiempo que, desde la puerta de la Comisaría, vecinos advierten que la situación es tensa y que circulan en grupos de "parapolicías" para intimidar a los vecinos que se reunieron a reclamar.

Un clima cada vez más caliente en la comarca, y no solo por las llamas.