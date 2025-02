La ciudad santafesina de Rosario fue afectada por un severo temporal durante la tarde del miércoles. En las redes se viralizaron imágenes de calles anegadas, árboles y postes de luz caídos, y una gran variedad de destrozos en la vía pública. Desde el Municipio remarcaron que "los daños ocasionados" por esta tormenta "no se presentaban con estas características desde diciembre de 2019".

De acuerdo al monitoreo del área Gestión de Riesgo y Protección Civil, se registraron hasta este mediodía 656 reclamos, de los cuales 402 están referidos a arbolado; 128 a contingencias por cables cortados y columnas caídas o en riesgo; 104 por anegamientos, y 22 por derrumbes, voladuras y hundimientos parciales.





En tanto, las precipitaciones acumularon un total de 120 mm, con ráfagas de viento que llegaron hasta los 102 km/h. "El agua caída en lo que va de la jornada equivale al promedio histórico de todo el mes de febrero (en enero de 2025 se registró la mitad, 58,5 mm)", remarcaron en un comunicado oficial.

El director de Gestión de Riesgos y Protección Civil municipal, Gonzalo Ratner, anunció esta mañana que la tormenta fue el fenómeno meteorológico más grave de los últimos seis años.







“Es una jornada compleja desde lo climático. Estábamos bajo alerta nivel amarillo, pero el Servicio Meteorológico, muy temprano en la mañana, emitió un aviso a corto plazo y lo elevó a nivel naranja en poco tiempo, dado que se acercaba una tormenta de característica severa y que dejó consecuencias importantes”, explicó Gonzalo Ratner.

Además, dimensionó la situación: “Estamos hablando de una tormenta que hay que remontarse mucho tiempo atrás para encontrar este tipo de ráfagas, fue muy similar a lo que sufrió la ciudad de Mar del Plata en los días previos, ráfagas por encima de 100 kilómetros, la máxima fue de 102 kilómetros”.



Por su parte, el secretario de Gobierno rosarino, consignó: “Tuvimos la peor combinación, mucha agua en poco tiempo, con ráfagas por encima de 70, 80 y hasta más de 100 kilómetros. Eso no pasa hace bastante tiempo y es lo que más complica sobre todo en arbolado y daños materiales, voladuras de chapas o incluso veíamos en obras en construcción. Lo importante hoy es no tener daños en las personas, no tener lesiones graves”. Por el momento, no hay reporte de heridos.





“Tenemos mucha tarea operativa por delante. El fenómeno meteorológico de ayer superó el rango de tormenta fuerte para pasar a ser tormenta de características severas”, destacó Ratner.

En este sentido, el funcionario afirmó a un medio local que en años anteriores se registraron "tormentas con mayor cantidad de agua caída e incluso con ráfagas similares", pero destacó que en esta ocasión, la "conjunción de fenómenos consecutivos generó mucho daño".

"Las tareas operativas continuarán seguramente en unos días más para la normalización de la ciudad”, indicó Ratner.



En este marco, el funcionario rosarino pidió a los ciudadanos que tuvieran "paciencia" para abordar la crisis. "Los casos que se están abordando con prioridad son los que generan interferencia en el tránsito, obstruyen veredas o que generan un riesgo sobre viviendas. El resto se resolverán posteriormente”, aclaró.

“Todos los reclamos están en la misma base de datos. Lo que hacemos es priorizar los de mayor riesgo. La repartición está trabajando con todo su personal a pleno, con los turnos de descansos lógicos, y junto con todas las áreas del municipio como Parques y Paseo e Higiene Urbana y también con los Bomberos Voluntarios. Incluso se hicieron algunas tareas durante la noche”, subrayó.