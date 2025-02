Una de las justificaciones que el Gobierno de Javier Milei usó, en las últimas horas, para explicar por qué intentará que Argentina se vaya de la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue la económica. En el marco del ajuste sobre los gastos del Estado, el Ejecutivo vendió que la membresía en el organismo le costaba al país 10 millones de dólares anuales. El gasto, exiguo incluso si no se consideraran factores de utilidad sanitaria de ese vínculo, es muy menor en relación a otros costos altísimos que el Gobierno tiene y está haciendo.

Hay, de hecho, un caso muy elocuente, que además grafica el esquema de prioridades que maneja la gestión libertaria: en el año de gobierno que lleva, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya se gastó el equivalente a 2000 años de membresía en la OMS en intervenciones sobre el mercado cambiario, para evitar que el dólar se le dispare.

El dato es un cálculo simple que se hace con números de consultoras, trabajados en base a cifras oficiales del Banco Central (BCRA). Una de ellas, Eco Go, la consultora que encabeza Marina Dal Poggetto. Página I12 accedió al último reporte de uso de dólares aplicados a controlar la brecha, y lo que se ve es de impacto: a enero, Caputo ya utilizó casi 22 mil millones de dólares para contener las cotizaciones, es decir, lo mismo que Argentina invertiría en 2022 años de asociación a la OMS. Con la diferencia de que la intervención a los dólares, este remate masivo de Reservas, no tienen ninguna utilidad más que sostener una ficción cambiaria.

De acuerdo al trabajo de Eco Go, de ese total de dólares, más de 17 mil millones corresponden a los aportes que hace el dólar blend, es decir, las liquidaciones de divisas que hace el sector de la agroindustria. Cabe destacar que, a julio del año pasado, según los datos de Eco Go, la plata usada por Caputo ascendía a 9000 millones de dólares en la intervención. Es decir, a la luz de los hechos, el proceso de dinero que el Gobierno malgastó tratando de sostener el dólar se incrementó de manera notable, sobre todo, en los últimos cuatro meses y en el inicio del 2025, año en el que pretende sostener la estabilidad al menos hasta las elecciones de octubre.

La OMS, el FMI y el riesgo

En el marco de la especulación del gobierno con el dinero, cabe aclarar que la OMS es un organismo clave para los países, en materia de coordinación de esfuerzos internacionales para mejorar la salud pública y prevenir enfermedades. Algo que se hace través de investigaciones, normativas y programas de cooperación, con el organismo brindando asistencia técnica a los países y estableciendo estándares sanitarios globales, pero de ninguna manera se involucra en la política interna.

Ante la millonada que Caputo está quemando para parar el dólar, es necesario precisar a qué apunta con esta decisión de riesgo: el Gobierno tiene en el ancla cambiaria el principal factor para intentar contener una inflación que está yendo artificialmente a la baja. Todo esto en un escenario donde no hay divisas genuinas y se acentúa la dependencia del Fondo Monetario. En esa línea va una de las conclusiones del último informe de la consultora Vectorial presidida por el ex viceministro de Economía, Haroldo Montagú. "(con) El desacuerdo del FMI con la política cambiaria del gobierno (...) difícilmente el organismo otorgue dólares para sostener una política de apreciación cambiaria que coloca al peso como la segunda moneda más apreciada del mundo", detalla un adelanto del trabajo de Vectorial.

En paralelo, aclaran que "la apreciación cambiaria preocupa al Fondo, sobre todo, por la dificultad que genera para la acumulación de reservas. Esto ha sido expuesto por el FMI en su reciente evaluación ex post del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) firmado con el país en 2022 (como consecuencia del ruinoso Acuerdo Stand By de 2018)". En resumen, Caputo se consume dólares a granel que no tiene, mientras el Gobierno sigue vendiendo humo con la batalla cultural y las salidas de organismos internacionales. Todo mientras le pide a otro organismo global, el FMI, nuevo dinero para usar de salvavidas.