Mariano Soso no hizo fútbol ayer en Bella Vista y postergó para hoy a la mañana el único ensayo que dirigirá previo el clásico de mañana con Central en el Coloso del Parque. El técnico leproso tiene todo por revisar, desde la táctica a los nombres de la alineación. Ever Banega y el delantero Carlos González (en la foto) tienen el lugar asegurado. Por el resto, todo es duda. En el fondo es probable que Soso conserve la línea de cuatro y los zagueros en este caso serán Tomás Jacob y Saúl Salcedo, aunque tiene disponible a Víctor Cuesta, el último refuerzo en llegar. En los laterales ninguno de las opciones se destaca. Martín Luciano, Alejo Tabares, Fernando Cardozo y Alejo Montero son las alternativas. En el medio es muy probable la continuidad de Luca Regiardo, al tiempo que Gonzalo Maroni se mantendrá en el equipo a pesar de su bajo nivel para acompañar en ataque a Mateo Silvetti. Así, una aproximación al once titular que mañana a las 17 recibirá a Central sería con Navas; Jacob, Cuesta, Salcedo, Luciano; Banega, Regiardo, Cardozo; Maroni, Silvetti; González. El técnico leproso no tiene muchas más alternativas para improvisar y la recuperación física que muestren los jugadores que fueron titulares el miércoles ante la derrota ante Defensa y Justicia también influirá en la definición del once titular que esperará por los canayas.