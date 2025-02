Javier Milei sorprendió el viernes por la noche al recomendar en su cuenta de X un proyecto denominado “Viva la Libertad Project” destinado a la inversión de criptomonedas con el fin de “fondear a pequeñas empresas”. A partir de su promoción, la moneda digital en cuestión, $LIBRA, experimentó un furor inicial, alcanzando un pico de 4,978 dólares, para luego desplomarse a 0,99159 dólares en pocas horas. Siendo diputado, el ahora Presidente promocionó de CoinX y Qpons en su cuenta de Instagram, y luego muchos usuarios, que confiaron en su palabra y recomendación, resultaron estafados.

"Tuve el placer de conocer las oficinas de CoinX World y su equipo. Están revolucionado la manera de inversión para ayudar a los argentinos escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escríbanles Coinx World de parte mía así los asesoran con lo mejor!", fue el mensaje que Milei subió a Instagram allá por 2021.

Casi calcado fue lo de esta vez. “¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, publicó ayer Milei, y remitió a la web https://vivalalibertadproject.com.

El posteo incluía dos enlaces, uno que dirigía a los usuarios al sitio web del proyecto, y el otro con el tag del token. En el sitio oficial de “Viva la Libertad Project”, cuya criptomoneda fue denominada $LIBRA, se sostiene que “Argentina está llena de talento, innovación y emprendedores con grandes ideas, pero los recursos para hacerlas realidad suelen ser limitados”.

Otra vez sopa: ¿Es o se hace?

El posteo de Milei desató un escándalo y dio lugar a varios pedidos de investigación e incluso de juicio político. La empresa promotora de la $LIBRA está también bajo la lupa, como lo estuvo también CoinX, denunciada por supuestas maniobras de estafa con el esquema “piramidal”. Sus monedas ofrecían grandes rendimientos y buscaban atraer inversiones en dólares, con una ganancia de casi el 8 por ciento mensual en dólares. Un dato importante: en ningún momento la empresa aclaraba cómo llegar a esos valores.

En 2022, la Comisión Nacional de Valores (CNV) intimó a la plataforma Coinx a cesar su actividad de oferta de asesoramiento en inversiones. Luego, en 2023, la empresa fue denunciada por supuesto fraude en el juzgado del juez Ariel Lijo. Ese mismo año, la Policía Federal allanó por orden judicial 23 oficinas y domicilios de la firma en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y en la capital de Santa Fe.

Por el caso hubo cuatro detenidos: dos en territorio porteño y los restantes en jurisdicción santafesina.

Desde entonces, los usuarios criticaron al Presidente por sus consejos de inversión. El entonces diputado se desligó en una entrevista de todo tipo de responsabilidad. "Yo solo di mi opinión", se excusó.

"A mí la gente de Coinx me llamó y me pidió una opinión profesional. Les pedí que me mostraran cómo funcionaba el negocio, para básicamente conocer qué es lo que hacían. Ellos tomaban plata, con eso compraban títulos en dólares, y con esa devaluación que se generaba te pagaban tasas en pesos muchas más altas que las que te pagaba el mercado, que te las regulaba el Banco Central. Eso, además, les permitía tener fondeo para invertir en la granja de cripto que tenían, y ahi generaban criptomonedas y tenían más plata", comenzó su explicación el libertario al ser consultado sobre la estafa cometida.

"En ese sentido el negocio no tenía ningún problema", agregó, y continuó: "Ellos montaron ese negocio, que tenía esas características y yo dejaba claro de dónde salía y cómo funcionaba".

Para Milei, "el negocio estaba bien armado". Sin embargo, reconoció que el problema se presentó cuando desde Coinx "no quisieron modificar algunas cuestiones que les fui marcando", y yo decidí no seguir haciendo cosas con ellos". "Decidieron no aceptar la sugerencia mia de modificar algunos parámetros y decidieron ir a otro esquema", sumó.