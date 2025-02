A partir de mañana hasta el domingo 22 de febrero, Chascomús será el escenario de un festejo muy importante. La Fiesta Federal de las Orquestas Infantiles y Juveniles celebra sus 20 años de recorrido con un encuentro en Parque Libres del Sur que reunirá a más de 200 niños, niñas y jóvenes con una propuesta de talleres, seminarios y conciertos al aire libre.

“Chascomús es la capital nacional de las orquestas infantiles y juveniles justamente por esta obra de tantos años y porque, ocho años después de que empezáramos con la aplicación de esta metodología tan especial que es la Orquesta-Escuela, la conoció el líder mundial en esta materia, el maestro José Antonio Abreu. Cuando conoció la obra de Chascomús la tomó como su semilla para gestar el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina, que es la sigla SOIJAr”, explicó Valeria Atela, presidenta de la Fundación SOIJAr y directora de la Orquesta-Escuela Chascomús, en diálogo con la 750.



"La Orquesta Escuela de Chascomús nació hace 27 años. Y SOIJAr nace cuando el maestro Abreu dice que Chascomús tiene que ser la semilla para que nazca SOIJAr, que es el sistema de orquestas en Argentina, que tiene una particularidad muy hermosa y muy propia de nuestra idiosincrasia. Desde SOIJAr hemos acompañado el crecimiento y desarrollo de 286 programas musicales desde Tierra del Fuego hasta Salta”, continuó.

Mañana, la apertura del programa estará a cargo de la Filarmónica de Chascomús, con el concierto denominado “Piazzolla al atardecer”. Con Rafael Gintoli y Nico Sorín como invitados especiales, se llevará a cabo un viaje a través de la obra del gran compositor marplatense que es conocido en todo el mundo. El programa incluirá un segmento en formato sinfónico, para homenajear también al maestro Gintoli, y otro dedicado al proyecto electrónico de Sorín.

El miércoles será el turno de “Chascomús cultiva un símbolo de paz”, un concierto homenaje a Charly García. Con la participación estelar de Hilda Lizarazu, acompañada por una gran banda dirigida por Lito Vitale, y junto a la Filarmónica Federal SOIJAr, se interpretará un repertorio repleto de clásicos de Charly, el gran músico que colaboró a armar el cancionero argentino.

El viernes se llevará a cabo un importante destacado de la agenda: el concierto beatle “Peace & Love”, a cargo de la Orquesta-Escuela de Chascomús, con el grupo The Beats y Jon Holberg (del Liverpool Institute for Performing Arts) y la Orquesta-Escuela de Voces de Mar del Plata como invitados especiales. Las siete agrupaciones de la Orquesta-Escuela local, designada Embajadora de la Paz por Ringo Starr, honrarán y la herencia musical de la banda británica con versiones creadas en colaboración con el Liverpool Institute for Performing Arts, con el apoyo del British Council a través de un concurso Ganado por la Fundación SOIJAr.

Por último, el sábado, a modo de cierre de esta nueva edición, se llevará a cabo el “Concierto Triunfal” a cargo de la Filarmónica de “El Festival”, el Seleccionado Nacional Argentino de Jóvenes Músicos. Allí, más de 200 niños, niñas, adolescentes y jóvenes músicos, los más chicos de la edad de nueve años y de provincias y rincones de toda la Argentina, celebrarán las primeras dos décadas de el festival con un programa de grandes oberturas clásicas y un homenaje a la selección nacional de fútbol con una sorpresa muy especial.

Además, como cierre final, se realizará una colaboración de la Filarmónica de Chascomús con Los Charros, la histórica banda, ofreciendo un show doble que fusionará la cumbia con la música sinfónica.

Durante todas las jornadas de conciertos, la Municipalidad de Chascomús organizará un patio gastronómico y un paseo con distintos stands. Además, el día 22 de febrero se presentará la muestra “Eternos Laureles”, una iniciativa de la Liga Chascomunense de Fútbol, que traerá a la ciudad los trofeos conquistados por el seleccionado mayor de fútbol: Copa del Mundo, Finalissima y Copa América. Allí, vecinos y vecinas tendrán la posibilidad de fotografiar y ver de cerca las copas que levantaron Messi y “el Dibu” Martínez junto con el resto del seleccionado argentino.

El festival contará con la presencia de selecciones nacionales infantiles y juveniles de música, y la participación especial de grandes artistas invitados. Esta propuesta, impulsada por la Fundación SOIJAr, cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Municipalidad de Chascomús, y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Para más información, es posible visitar la web del Sistema de Orquestas: www.sistemadeorquestas.org.ar