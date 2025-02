El Gobierno confirmó este lunes el viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos, pese a que en la mañana del lunes el abogado Gregorio Dalbon -impulsor de una de las tantas denuncias que enfrenta el mandatario por la promoción de la criptomoneda $LIBRA- le pidió a la jueza María Servini que le prohíba al ultraderechista la salida al país, por posible entorpecimiento de la investigación.

“En atención a la gravedad de los hechos denunciados y frente a la posibilidad concreta de que los imputados Javier Gerardo Milei, en calidad de autor material, y Karina Elizabeth Milei, en calidad de autora intelectual, intenten entorpecer la investigación a través de la realización de encuentros con sus consortes de causa radicados en el exterior del país, en particular en los Estados Unidos de América, vengo a solicitar se ordene, como medida cautelar, la prohibición de salida del país respecto de ambos, con el fin de asegurar el normal desarrollo del proceso”, solicitó Dalbón.

Este lunes, además, el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recibieron un "reporte de operaciones criminales" por la cripto $LIBRA. La denuncia fue presentada por un estudio jurídico argentino especializado en casos de insolvencia internacional y fraudes financieros -Moyano & Asociados- que requirió al Departamento de Justicia estadounidense que "investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, dado que la ha promovido y en el pasado promovió varios emprendimientos que resultaron estafas”.

Sin embargo, fuentes de Casa Rosada confirmaron que el viaje de Milei a Estados Unidos para participar una vez más de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se realizará entre el 19 y 22 de febrero, sigue en pie. Según lo previsto, el ultraderechista hablará el último día, antes del cierre de la cumbre, que estará a cargo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con la agenda oficial, el mandatario y su hermana, Karina Milei, partirán el miércoles en el avión ARG01, mientras que el vocero presidencial, Manuel Adorni, viajará aparte en un avión comercial.

En Casa Rosada hay expectativas sobre un posible encuentro informal entre Milei y Trump, quien este lunes publicó un mensaje en su red social Truth Social a favor del mandatario argentino.

Las excusas en Casa Rosada

Este lunes a las 20 Milei se presentará en un encuentro grabado en “¿La Ves?”, el programa que conduce Jonatan Viale en TN, donde se espera que intente desligarse de la estafa multimillonaria que protagonizó el viernes al promocionar la criptomoneda $LIBRA.

Durante la tarde, una persona del entorno del mandatario anticipó cuál será la estrategia oficial frente al criptogate, al afirmar que "el principal estafado" es Milei.

"No tiene ninguna responsabilidad. Es lo mismo que promocionar un Toyota", dijo uno de los asesores del ultraderechista. "No escribió 'usen el link'. El Estado no tiene ninguna intervención. Promocionaba un token. Si alguien cometió un delito son cosas distintas", insistió.

En ese sentido, el Gobierno dejó trascender su intención de denunciar a los empresarios que están detrás del proyecto, con quienes se reunió Milei varias veces en la Casa Rosada. "Si usan los fondos para otra cosa vamos a promover una denuncia", sostuvo la fuente.

A su vez, desde Balcarce 50 aseguran que no habrá guillotina para ningún funcionario por el criptogate.