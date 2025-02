Aunque en un segundo plano, el plan motosierra 2.0 sigue su curso. El escándalo por la cripto estafa que envuelve a Javier Milei no modificó ni una coma el objetivo del Gobierno de avanzar con el despido de miles de empleados públicos y con el desguace de decenas de secretarías y organismos estatales. En Casa Rosada aseguran que el DNU con la "reestructuración del Estado" que estaba en carpeta antes del fraude de $Libra no fue cajoneado, y avisan que verá la luz "en capítulos" a partir de las próximas semanas. Uno de esos "capítulos" incluirá en el corto plazo el desmembramiento del Ministerio de Capital Humano. La ministra Sandra Pettovello terminó de pulir a principios de febrero la "dotación óptima" de personal que quedaría en pie en su cartera con el subsecretario de Reforma Estatal, Alejandro Tamer, uno de los funcionarios de la estructura de Federico Sturnzenegger. La novedad llegó a los oídos de los gremios, que se declararon en alerta: temen una poda que arrase con miles de puestos de trabajo y con buena parte de las políticas públicas destinadas a los sectores más vulnerables.

Frente a ese panorama, los trabajadores y las trabajadoras de Capital Humano se movilizarán este jueves al mediodía hacia las oficinas que Pettovello tiene en el microcentro porteño. "Cuando utilizan la palabra reestructuración, están hablando de miles de despidos y del cierre de los programas sociales que todavía quedan en pie", le dijo a Página/12 Ingrid Manfred, delegada de ATE en Capital Humano.

La movilización será en rechazo a lo que consideran la reducción "a su mínima expresión" de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, es decir del ex ministerio de Desarrollo Social, que se llevaría la peor parte. Según el gremio, el Gobierno planea con el DNU próximo a publicarse "el exterminio de las políticas sociales", lo que resulta "muy grave" en un contexto "de creciente pobreza y exclusión".

El desguace de Capital Humano iría en la misma línea de lo que ya sucedió hace 15 días en el Ministerio de Economía. A través del decreto 70/2025, el Gobierno disolvió la secretaría de Vivienda y eliminó el fondo fiduciario que financiaba el Plan Procrear. El plan incluye a muchos más organismos y secretarías y es transversal a todos los ministerios, que irán sufriendo las podas por partes, como dice Jack. “Consiste en repasar la utilidad de cada área del Estado para discontinuar las que no encuadran en los objetivos que se fijó el Gobierno”, según lo describió el propio Sturzenegger.

Los Despidos

Según la estimación de los gremios, la mitad de los trabajadores del ex Desarrollo Social están en la cuerda floja, incluidos aquellos que tienen contratos de planta permanente, quienes a partir de las facultades delegadas incluídas en la Ley Bases también quedaron a tiro de quedar en la calle. Además, los más precarizados tienen contrato nada más que hasta el próximo 28 de febrero. Se trata de unos 2.800 contratos que vencen en apenas diez días.

Lo curioso --lo terrible-- es que el 96 por ciento de ellos aprobaron el mentado "examen de idoneidad" al que los había sometido Sturzenegger. ¿Serán igualmente despedidos?

"Sería una estafa", ironizó Manfred. "Nos evaluaron, cumplimos con todos los requisitos, y ahora nos despiden igual".

Políticas sociales... ¡afuera!

Los trabajadores denuncian que la reestructuración no solo afecta a los empleados, sino que también implica el desmantelamiento de programas esenciales para la población más necesitada, la mayoría de los cuales pertenecían al ex Desarrollo Social, degradado a secretaría desde el 10 de diciembre de 2023. "Hablamos de infancias que no acceden a la alimentación, de sectores afectados por temporales e incendios que no reciben asistencia, de jubilados que no pueden acceder a sus medicamentos", señaló Manfred. "Esto no es solo un ajuste, es una política de crueldad y violencia", agregó.

La movilización de este jueves también busca visibilizar esa situación y exigir un freno a las políticas de ajuste que, según los trabajadores, contradicen las promesas de campaña del Presidente Javier Milei. "Nos hablaron de una billetera abierta para los que menos tienen, pero lo que vemos es una estafa para todo el pueblo argentino", sostuvo la delegada.

"Mañana (por este jueves) vamos a estar movilizando para decirle basta a esta política de ajuste, basta a esta estafa, basta de despedir trabajadoras y trabajadores", reza el comunicado difundido ayer por el gremio. "No vamos a permitir que sigan avanzando sobre nuestros derechos y sobre los derechos de los más vulnerables", concluye.

Primera línea de defensa

El desguace en puerta de Capital Humano se da en un contexto en el que varias consultoras señalan un retraimiento récord en el consumo de alimentos básicos de la mesa argentina como la carne y la yerba, y con índices de pobreza que rondan, en promedio, unos 40 puntos.

"Este Gobierno habla de eficiencia, pero lo que está haciendo es desmantelar el Estado y dejar a millones de personas en la desesperación", afirmó Manfred. "Nosotros somos la primera línea de defensa de los que menos tienen, y no vamos a permitir que nos silencien".