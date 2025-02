Tras su pase a La Libertad Avanza, Fernanda Astorino, intendenta de Capitán Sarmiento, recibió la sentencia de Mauricio Macri. El fundador del PRO dijo que lo hecho por la jefa comunal “habla muy mal de ella como persona”. La respuesta a la ofensiva amarilla provino de Sebastián Pareja, presidente del partido libertario en la provincia, que bancó a su reciente incorporación y tildó de “amenaza” lo dicho por el ex presidente. Así, el camino hacia una alianza entre ambas fuerzas sigue llenándose de obstáculos.

“Lo noto más preocupado por ocupar ciertas posiciones de poder y no por el éxito de la gestión en general que el presidente Javier Milei está llevando adelante”, fueron algunas de las palabras con las que Pareja le contestó a Macri a través de la red X. En el mismo tuit, expresó su apoyo a Astorino, a su gestión, "a su persona y a su decisión, la cual no debe verse amedrentada por la amenaza de absolutamente nada ni nadie”.

La réplica del titular de LLA en la provincia de Buenos Aires llegó después de que Macri diera una entrevista a un medio local durante una recorrida por Capitán Sarmiento junto a un grupo de concejales que siguen respondiéndole al PRO y decidieron no dar el salto a la par de Astorino.

“Lamentamos mucho la falta de valores de la intendenta electa por el PRO”, dijo Macri. Segundos después, agregó que siempre predicó “como presidente de la Argentina e impulsor del PRO el valor de la palabra, la coherencia, la dignidad y los valores del resto de los que confiaron en uno”.

Además, Macri recordó que Astorino “heredó” un municipio que transitó “el camino del cambio” de la mano de Javier Iguacel, ex intendente y ex pareja de Astorino. En este punto, las críticas no llegaron de Pareja, pero sí de la senadora provincial, ex PRO, ex Frente Renovador y ex kirchnerista, Florencia Arietto. La hoy legisladora de La Libertad Avanza tildó de “machirulo” al ex presidente y arrobó a Patricia Bullrich en la misma publicación buscando un guiño cómplice.

Más allá de que en San Nicolás, por ejemplo, el PRO se hizo de una intendencia a través del pase de Ismael Passaglia del PJ al team amarillo durante la gestión de María Eugenia Vidal, Macri lanzó una máxima: “Nunca te equivocas si sos coherente”. “La coherencia es el valor más importante, es tener una sola cara, por eso le decimos a los vecinos, acompáñennos”, sentenció.

En la misma nota que fue grabada y subida a redes sociales, Macri avisó que, desde su partido, se preparan para que “el PRO tenga presencia y tenga sus candidatos”. De esta manera, profundiza una grieta con el propio Pareja, que días atrás en un acto en Malvinas Argentinas dijo que “La Libertad Avanza se presenta sola en la provincia de Buenos Aires”.

El contexto para una alianza que comenzó airosa en 2023 de cara al balotaje, pinta cada vez más oscuro. Sumado al cruce con Pareja, Macri apuntó sus dardos a Milei y, principalmente, a su círculo íntimo.

“Se habló mucho y se avanzó poco”, fue la reflexión del ex presidente ante la consulta del periodista respecto a un acuerdo con los libertarios. “Le contesté públicamente al Presidente con cinco nombres con experiencia y trayectoria para sentarnos a hablar del para qué, el para qué queremos que la gente nos acompañe, y nunca hubo una respuesta”, apuntó.

Con la espada, con la pluma y la palabra

En las últimas horas, Capitán Sarmiento se convirtió en el epicentro de un conflicto no menor para un futuro acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza. Astorino, tal como contó este medio, tomó la decisión de abandonar al macrismo y sumarse a las filas libertarias bajo la tutela de Patricia Bullrich y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

Desde ese momento, comenzó la fractura. En una reunión junto a los nueve concejales que le respondían en el marco del ex Juntos por el Cambio, Astorino no logró reunir una mayoría de voluntades. Varios le contestaron que no darían el salto con ella y, menos que menos, se afiliarían a LLA.

Entre ellas, María Vidal y Victoria Ramírez, dos ediles que se las vio junto a Macri recorriendo las calles de Sarmiento. Vidal, a su vez, es la presidenta del Concejo Deliberante local y remarcó que “hay que volver a lo que empezamos en 2015”. “Hay gente que está con el RPO y sigue, y votó este gobierno porque no tenía opción”, expresó ante medios locales.

El propio Macri, que también estuvo por el municipio de Arrecifes, aclaró que “siempre están abiertos a dialogar con LLA, pero convencido de que el PRO hizo el cambio y es la garantía del cambio y el cuidado de la República”.

Aquí, el máximo referente del PRO volvió a cuestionar a quienes rodean a Milei luego de todo el devenir de escándalos por la estafa de la criptomoneda $LIBRA. “Es un presidente descuidado y mal rodeado porque nunca se pudo haber reunido con esa gente que con sólo googlearlos te das cuenta que esas personas tuvieron problemas con criptos”, afirmó.

“Javier generó expectativas a partir de bajar el déficit y evitar la hiperinflación, pero esto lo daño porque el mundo entero habló de las cripto y, obviamente, alguien facilitó este encuentro”, aseguró Macri. Y agregó: “Habrá que investigar”.

¿Podrá mantener el liderazgo?

Astorino pone en juego seis de los doce concejales del HCD. Esto se debe a que, en 2021, bajo la conducción de Iguacel, Juntos por el Cambio se hizo de la totalidad de bancas que se pusieron en juego. Pero la tarea, en esta ocasión, aparece más compleja.

La intendenta esperó contar con mayores apoyos tras cruzar de vereda. Pero, tal como relató este medio, no sólo desde el PRO marcaron distancias. También desde el radicalismo. Así, en la misma reunión de concejales, la UCR le remarcó que no se afiliaría ni se pone la camiseta violeta.

Mientras tanto, Pareja aprovechó para seguir despachándose contra Macri tras las acusaciones a Astorino. “En LLA nunca sacamos provecho de situaciones de debilidad en las filas de otros espacios políticos. Son esos dirigentes, que, por distintos motivos, definen abandonar sus lugares de militancia para ponerse a trabajar en la defensa de las ideas de la libertad”, indicó.

“Nosotros mostramos desde el primer día intención de diálogo y apertura, lo que queda en evidencia ya que muchos referentes de su partido ocupan actualmente lugares destacados dentro del Gobierno”, aclaró.

Y cerró el tuit con un nuevo mensaje: “Querida Fernanda, todo nuestro apoyo. Gracias por demostrarnos que la integridad y los valores son las banderas sagradas que llevamos en alto aquellos que defendemos a nuestro Presidente y a las bases que harán a la Argentina grande otra vez”.